ألمانيا ترفض مطلب النمسا بتعديل حصص لقاحات كورونا

عارضت ألمانيا مطلب النمسا ودول أخرى بتعديل حصص لقاحات كورونا في الاتحاد الأوروبي.وقال وزير الدولة الألماني لشئون الاتحاد الأوروبي، ميشائيل روت، اليوم الثلاثاء قبل مشاورات مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي: "لا يسعني سوى التعجب من هذا النقاش"، معربًا عن اندهاشه بأن هناك انطباع بغياب التضامن في هذا الأمر، وقال: "لدينا إجراءات شفافة للغاية".وذكر «روت» أن بعض الدول في الاتحاد، بما فيها النمسا، لم تستنفد حصتها من اللقاحات المستحقة لها وفقا لعدد سكانها، مضيفًا أنه تم عرض تلك الكميات غير المستنفدة على دول أخرى في الاتحاد، وقال: "لا أرى حاليًا أي سبب يدعو لتغيير أي شيء في هذا الإجراء الشفاف والعادل للغاية".وكان المستشار النمساوي زيباستيان كورتس حث مع خمس دول أخرى على تعديل حصص اللقاحات الموزعة على الدول الأعضاء.