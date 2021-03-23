الاستعلام عن الرقم التأميني | وخطوات التسجيل

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء الموافق 23-3-2021، الاستعلام عن الرقم التأميني، والتي يمكنك من خلال الرابط التالي من هنا .

كما نستعرض خطوات الاستعلام خلال السطور القادمة تسهيلا وتيسيرا لكم من أجل الاستعلام عن الرقم التأميني.نقدم لكم خطوات الاستعلام عن الرقم التأمين بالرقم القومي من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على النحو التالي: -

2 - اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.3 - اضغط على ​​بدء الخدمة.4 - إدخال البيانات الشخصية:- ( وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم- والاسم الأول للأم ).5 - اضغط على أنا لست روبوت.6 - اضغط على إرسال الطلب.7 - بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

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خطوات تسجيل الرقم التأميني لأول مرة

1 - في حالة عدم وجود رقم تأميني خاص بك في التسجيل بمنظومة التأمين الاجتماعي.2 - الذهاب الي هيئة التأمين التابع لها محل سكنه.3 - يقدم المشترك المستندات المطلوبة منه لتسجيل الرقم التأميني الخاص به.4 - يتمّ سداد المبلغ المستحق لتسجيل الرقم التأميني5 - استخراج البرنت الخاص بالرقم والذي يقدر بقيمة 50 جنيهًا لاستخراجه أول مرة.6 - تحديد موعد استلام البرنت التأميني الخاص بالمشترك، بعد أن يتمّ ختمه في هيئة التأمين التابع لها.ومن المعروف أن ​​​الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتمّ تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأميني، بيانات الاسم ثلاثيًا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.