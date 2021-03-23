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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن الرقم التأميني | وخطوات التسجيل

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:13 م
الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين
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تصدر الاستعلام عن الرقم التأميني من موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي محركات البحث العالمية جوجل ومنصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الآونة الأخيرة نظرا لأنه مسوغ أساسي لإنهاء إجراءات التعيين في الوظائف الحكومية والخاصة.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني 

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء الموافق 23-3-2021، الاستعلام عن الرقم التأميني، والتي يمكنك من خلال الرابط التالي من هنا

كما نستعرض خطوات الاستعلام خلال السطور القادمة تسهيلا وتيسيرا لكم من أجل الاستعلام عن الرقم التأميني.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن الرقم التأمين بالرقم القومي من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على النحو التالي: -

1 - الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.

2 - اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.
3 - اضغط على ​​بدء الخدمة.
4 - إدخال البيانات الشخصية:- ( وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم- والاسم الأول للأم ).
5 - اضغط على أنا لست روبوت.
6 - اضغط على إرسال الطلب.
7 - بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

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خطوات تسجيل الرقم التأميني لأول مرة

1 - في حالة عدم وجود رقم تأميني خاص بك في التسجيل بمنظومة التأمين الاجتماعي.
2 - الذهاب الي هيئة التأمين التابع لها محل سكنه.
3 - يقدم المشترك المستندات المطلوبة منه لتسجيل الرقم التأميني الخاص به.
4 - يتمّ سداد المبلغ المستحق لتسجيل الرقم التأميني
5 - استخراج البرنت الخاص بالرقم والذي يقدر بقيمة 50 جنيهًا لاستخراجه أول مرة.
6 - تحديد موعد استلام البرنت التأميني الخاص بالمشترك، بعد أن يتمّ ختمه في هيئة التأمين التابع لها.

ومن المعروف أن ​​​الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتمّ تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأميني، بيانات الاسم ثلاثيًا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.
تصدر الاستعلام عن الرقم التأمين محركات البحث العالمية جوجل ومنصات السوشيال ميديا المختلفة خلال الآونة الأخيرة نظرا لأنه مسوغ أساسي لإنهاء إجراءات التعيين في الوظائف الحكومية والخاصة.

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء الموافق 23-3-2021، الاستعلام عن الرقم التأميني، والتي يمكنك من خلال الرابط التالي من هنا ، كما نستعرض خطوات الاستعلام خلال السطور القادمة تسهيلا وتيسيرا لكم:-

الاستعلام عن الرقم التأميني


  • خطوات الاستعلام عن الرقم التأمين

نقدم لكم خطوات الاستعلام عن الرقم التأمين بالرقم القومي من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على النحو التالي: -

1 - الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنا.
2 - اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومى.
3 - اضغط على ​​بدء الخدمة.
4 - إدخال البيانات الشخصية:- ( وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم- والأسم الأول للأم ).
5 - اضغط على أنا لست روبوت.
6 - اضغط على إرسال الطلب.
7 - بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

خطوات تسجيل الرقم التأميني لأول مرة

1 - في حالة عدم وجود رقم تأميني خاص بك في التسجيل بمنظومة التأمين الاجتماعي.
2 - الذهاب الي هيئة التأمين التابع لها محل سكنه.
3 - يقدم المشترك المستندات المطلوبة منه لتسجيل الرقم التأميني الخاص به.
4 - يتمّ سداد المبلغ المستحق لتسجيل الرقم التأميني
5 - استخراج البرينت الخاص بالرقم والذي يقدر بقيمة 50 جنيهًا لاستخراجه أول مره.
6 - تحديد موعد استلام البرينت التأميني الخاص بالمشترك، بعد أن يتمّ ختمه في هيئة التأمين التابع لها.

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ومن المعروف ان ​​​الرقم التأميني هو النواة الرئيسية لنظام المعلومات حيث يتمّ تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية وإنشاء سجل يشمل إلى جانب بيانات الرقم التأميني، بيانات الاسم ثلاثيًا، واسم الأم، ومحافظة الميلاد، ومركز الميلاد.

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