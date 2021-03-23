رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم من المصرية للاتصالات We

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:10 م
فاتورة التليفون الارضي
فاتورة التليفون الارضي
هبه محمد
طباعة
طرق الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم تشغل بال العملاء، حيث ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعي والسوشيال ميديا وعلى موقع " جوجل " عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم، حيث أطلقت شركة المصرية للاتصالات We للعملاء المنصة الإلكترونية حتى يتمكن من معرفة دفع الفواتير السابقة والاستعلام عنها.

وساندت المصرية للاتصالات العملاء في تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، وخوفًا على صحة المواطنين من عدوى كورونا، أعلنت الشركة عن رابط إلكتروني يستطيع العملاء التسجيل عليه من خلال البيانات الخاصة وبعد ذلك يستطيع معرفة كافة التفاصيل من خلال الدخول على الموقع.

ولان عمليات البحث في مصر مستمرة من كافة محافظات جمهورية مصر العربية من قبل العملاء على محركات الانترنت، لذلك يرصد لكم "الدستور" في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم ويمكنك تتبع الخطوات التالية حتى يسهل عليك التسجيل في الموقع الرسمي.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

حتى تتمكن من الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم الخاص بك يجب عليك الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات وهو كالتالي من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

نظرًا إلى أن العملاء يبحثون عن أسهل وأسرع طريقة حتى يتمكنوا من معرفة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم الخاص، حيث سهلت شركة المصرية للاتصالات على العميل من خلال عدة طرق يستطيع من خلالها أن يستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي ومنها، الاتصال على الخط الساخن وهو 19777 وبعدها يقوم العميل بإدخال رقم التليفون الأرضي الخاص به، ويمكنك عزيزي العميل معرفة باقي الطرق من خلال المنصة الإلكترونية، لذلك تتبع الخطوات التالية:-

الخطوة الأولى: يبدأ العميل بالدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات عبر المنصة الإلكترونية من الرابط المرفق أعلاه.

الخطوة الثانية: يقوم العميل بإدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد منها وهي كالتالي ( رقم التليفون الأرضي - كود المحافظة التي تابع لها العميل - الاسم بالكامل ).

الخطوة الثالثة: يقوم العميل بالضغط على خانة ( إظهار الفواتير ) وبعدها سيظهر لك المبلغ المطلوب سداده.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

مصادر بالتعليم: ارتفاع نسبة نجاح الأول والثاني الثانوي

نجاة إبراهيم عيسى وإصابة مصور ببرنامجه بعد سقوط «لوكيشن التصوير»

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


الصور

image description

ضبط مخالفات عدم ارتداء الكمامات بدمياط

image description

رياح شديدة تُسقط الأشجار وأعمدة الإنارة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط يلتقى أعضاء النواب والشيوخ للمشاركة فى برامج التنمية

image description

محافظ أسيوط يناقش توفير أراضي لإقامة مشروعات تطوير الريف المصري

image description

جامعة أسيوط تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

الشرطة تكشف كيفية سرقة مصطفى محمد.. وتلقي القبض على اللص (فيديو)

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

بريطانيا تحيي ذكرى مرور عام على الإغلاق في مواجهة كورونا

موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

اختصاصية روسية: لا يمكن التطعيم بلقاح «سبوتنيك V» مرة ثانية

الطب الشرعي يكشف سبب وفاة نجل المغني بوبي براون

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

تواصل أعمال تطوير وإعادة تأهيل متحف الجزيرة للفنون

اتحاد الآثاريين العرب ينظم دورة تدريبية حول «نشأة العملات» أبريل المقبل

مشاركون بـ«الأعلى للثقافة»: يجب الارتقاء بالقيمة المضافة المصرية واستعادة الريادة

«شباب قصر الأمير طاز» في حفل عيد الأم.. الخميس