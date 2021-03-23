الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم من المصرية للاتصالات We

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

وساندت المصرية للاتصالات العملاء في تلك الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا القاتل، وخوفًا على صحة المواطنين من عدوى كورونا، أعلنت الشركة عن رابط إلكتروني يستطيع العملاء التسجيل عليه من خلال البيانات الخاصة وبعد ذلك يستطيع معرفة كافة التفاصيل من خلال الدخول على الموقع.ولان عمليات البحث في مصر مستمرة من كافة محافظات جمهورية مصر العربية من قبل العملاء على محركات الانترنت، لذلك يرصد لكم " الدستور " في تقريرة كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم ويمكنك تتبع الخطوات التالية حتى يسهل عليك التسجيل في الموقع الرسمي.

حتى تتمكن من الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم الخاص بك يجب عليك الدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات وهو كالتالي من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم

نظرًا إلى أن العملاء يبحثون عن أسهل وأسرع طريقة حتى يتمكنوا من معرفة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالرقم الخاص، حيث سهلت شركة المصرية للاتصالات على العميل من خلال عدة طرق يستطيع من خلالها أن يستعلم عن فاتورة التليفون الأرضي ومنها، الاتصال على الخط الساخن وهو 19777 وبعدها يقوم العميل بإدخال رقم التليفون الأرضي الخاص به، ويمكنك عزيزي العميل معرفة باقي الطرق من خلال المنصة الإلكترونية، لذلك تتبع الخطوات التالية:-الخطوة الأولى: يبدأ العميل بالدخول على الموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات عبر المنصة الإلكترونية من الرابط المرفق أعلاه.الخطوة الثانية: يقوم العميل بإدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد منها وهي كالتالي ( رقم التليفون الأرضي - كود المحافظة التي تابع لها العميل - الاسم بالكامل ).الخطوة الثالثة: يقوم العميل بالضغط على خانة ( إظهار الفواتير ) وبعدها سيظهر لك المبلغ المطلوب سداده.