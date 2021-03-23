«المركزي السوري» يرفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية

أعلن مصرف سوريا المركزي، اليوم الثلاثاء، رفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للمنظمات الدولية العاملة في سوريا.وقال المصرف في بيان صحفي اليوم: "لم يتم أي تعديل على سعر صرف الدولار الرسمي الذي هو 1256 ليرة وما جرى تعديله هو سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية فقط".إلى ذلك استمر سعر صرف الدولار الأمريكي بالصعود بعد حالة هبوط استمرت خلال اليومين الماضين وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق 4450 ليرة سورية، مع تقلب السعر بين ساعة وأخرى.وبلغت أسعار الصرف في محافظة حلب حوالي 4385 ليرة سورية للدولار الأمريكي.وشهدت أسواق الذهب في سورية اليوم انخفاضا كبيرا، وقالت نشرات صادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق إن سعر جرام الذهب عيار 21 انخفض 15 ألف ليرة سورية ليسجل بيع الجرام 200 ألف ليرة سورية.