رحلة ترفيهية لذوى القدرات والهمم بواحة سيوة في مطروح

نظم مركز الإبداع والفنون لذوي القدرات والهمم بمطروح، رحلة سفاري لعدد من ذوي الهمم، تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.وأوضح العميد عصام عبدالغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، أن تنظيم مثل هذة الأنشطة يأتي من منطلق الاهتمام بذوى القدرات والهمم.وأضاف أن أبناء سيوة استطاعوا في وقت قصير المشاركة بفعاليات الملتقى الكشفي لذوي القدرات والهمم بالإسكندرية وتحقيق المركز الرابع على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن افتتاح المركز بسيوة يعد إضافة قوية لقطاع الرياضة.وتابع يوسف جيري، رئيس مجلس إدارة مركز شباب "أغورمي"، أن الرحلة الترفيهية تمت من خلال مركز الفنون والإبداع لذوي القدرات والهمم بمركز شباب أغورمي، وجمعية أبناء سيوة وبمشاركة هيئة تنشيط السياحة بسيوة وإدارة محمية سيوة وإدارة التضامن الاجتماعي والتربية الخاصة بمدرسة أمون.وأكد تنظيم رحلة سفاري إلى بئر واحد وزيارة العين الساخنة والبحيرة الباردة والاستمتاع بمشاهدة الغروب وممارسة بعض الأنشطة في الكثبان الرملية وروح المغامرة وتنفيذ بعض المسابقات والأنشطة الرياضية وتوزيع العديد من الهدايا والجوائز لـ40 فردا من ذوي القدرات والهمم وبمشاركة بعض أولياء الأمور.