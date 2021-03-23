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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«رياح وأتربة وأمطار».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى الخميس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 10:34 ص
الطقس
الطقس
إيمان ماهر
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أنه نظرًا للتغيرات السريعة لفصل الربيع تتأثر البلاد بمنخفض جوي خماسيني قادم من الصحراء الليبية، يتجه شرقًا إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد الدكتور محمود شاهين المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، استمرار نشاط الرياح والأتربة على البلاد اليوم الثلاثاء وحتى غد الأربعاء، كما أن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد على مدار اليوم وغد.

وأشار إلى أنه الطقس سيشهد بعد يوم الأربعاء انخفاض ملحوظ في الحرارة، حيث تسجل القاهرة اليوم 30 درجة للعظمى، أما غدًا الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، يكون هناك انخفاض ملحوظ لتسجل الحرارة ما بين 22 إلى 23 درجة مئوية.

وكانت قد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23 مارس 2021، حيث يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة يبدأ من شمال البلاد يكون ملموسًا على السواحل الغربية، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا ويبقي مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة على أن تنخفض الحرارة في نهاية اليوم وإن ظل حارًا على جنوب البلاد.

كما تنشط الرياح على مناطق من شمال البلاد يصاحبها إثارة الرمال تصل إلى حد العاصفة على سيناء، كما تنتقل كميات من الأتربة والرمال مع دخول الصباح إلى شمال وجنوب الصعيد ويبقي التحذير من انخفاض الرؤية الأفقية على كل الطرق بسبب الرمال المثارة.

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