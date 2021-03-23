مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 23-3-2021
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:07 ص
تنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء الموافق 23-3-2021، مواعيد القطارات اليوم بختلف المحافظات "قبلي وبحري".
يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.
قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.
قطار رقم 902 مكيف
يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ص ويصل القاهرة 9:25 ص.
قطار رقم 588 مكيف ومميز
يقوم من الإسكندرية 4:30 ص ويصل طنطا 6:35 ص.
قطار رقم 1904 مكيف
يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ص ويصل القاهرة 8:35 ص
قطار رقم 991 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.
قطار رقم 11 مميز
يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.
قطار رقم 89 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 287
يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسماعيلية في تمام الساعة 7:30 ويصل بورسعيد في الساعة 9:05.
قطار رقم 593
ينطلق القطار في التحرك من محطة رمسيس في القاهرة في تمام الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية في الساعة 8:10.
قطار رقم 28 مميز
يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 20:20 من محطة الإسكندرية ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:30.
قطار رقم 1204
القطار درجة فئة مميزة ويقوم من الإسكندرية في الساعة 21:25 ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 23:15.
قطار رقم 36
يقوم القطار في الساعة 22:40 ويصل محطة سكة حديد طنطا الساعة 12:55.
قطار رقم 966 مميز
تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 13:15 من دمياط، ويصل القاهرة الساعة 18:15.
قطار رقم 968 مميز
يقوم القطار في تمام الساعة 19:10 من دمياط ويصل القاهرة في الساعة 23:40.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 78 نوم
يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15 صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10 مساء اليوم.
قطار رقم 86 نوم
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.
قطار رقم 980 vip
يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.
قطار رقم 976 VIP
موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.
مواعيد قطارات إسكندريةقطار رقم 1109 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.
قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.
قطار رقم 902 مكيف
يقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ص ويصل القاهرة 9:25 ص.
قطار رقم 588 مكيف ومميز
يقوم من الإسكندرية 4:30 ص ويصل طنطا 6:35 ص.
قطار رقم 1904 مكيف
يتحرك من طنطا الساعة 7:10 ص ويصل القاهرة 8:35 ص
قطار رقم 991 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.
قطار رقم 11 مميز
يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.
قطار رقم 89 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00.
مواعيد القطارات المميزة
قطار رقم 287
يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسماعيلية في تمام الساعة 7:30 ويصل بورسعيد في الساعة 9:05.
قطار رقم 593
ينطلق القطار في التحرك من محطة رمسيس في القاهرة في تمام الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية في الساعة 8:10.
قطار رقم 28 مميز
يبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 20:20 من محطة الإسكندرية ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:30.
قطار رقم 1204
القطار درجة فئة مميزة ويقوم من الإسكندرية في الساعة 21:25 ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 23:15.
قطار رقم 36
يقوم القطار في الساعة 22:40 ويصل محطة سكة حديد طنطا الساعة 12:55.
قطار رقم 966 مميز
تبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 13:15 من دمياط، ويصل القاهرة الساعة 18:15.
قطار رقم 968 مميز
يقوم القطار في تمام الساعة 19:10 من دمياط ويصل القاهرة في الساعة 23:40.
مواعيد قطارات الصعيد
قطار رقم 78 نوم
يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15 صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10 مساء اليوم.
قطار رقم 86 نوم
يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.
قطار رقم 980 vip
يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.
قطار رقم 976 VIP
موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.
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قطار رقم 934 VIP
موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.
قطار رقم 832 مميز
موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.
قطار رقم 776 مميز
موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.
قطار رقم 974 مميز
موعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.
قطار رقم 980 VIP
موعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم.
قطار رقم 934 VIP
موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.
قطار رقم 832 مميز
موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.
قطار رقم 776 مميز
موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.
قطار رقم 974 مميز
موعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.
قطار رقم 980 VIP
موعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم.