مواعيد القطارات اليوم الثلاثاء 23-3-2021

مواعيد قطارات إسكندرية





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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-3-2021 (dostor.org)



قطار رقم 934 VIP

موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.



قطار رقم 832 مميز

موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.



قطار رقم 776 مميز

موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.



قطار رقم 974 مميز

موعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.



قطار رقم 980 VIP

موعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم. قطار رقم 934 VIPموعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.قطار رقم 832 مميزموعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.قطار رقم 776 مميزموعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.قطار رقم 974 مميزموعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.قطار رقم 980 VIPموعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم.

تنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الثلاثاء الموافق 23-3-2021، مواعيد القطارات اليوم بختلف المحافظات "قبلي وبحري".قطار رقم 1109 مكيف ومميزيقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.قطار رقم 909 مكيفيقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.قطار رقم 902 مكيفيقوم القطار من الإسكندرية 6:00 ص ويصل القاهرة 9:25 ص.قطار رقم 588 مكيف ومميزيقوم من الإسكندرية 4:30 ص ويصل طنطا 6:35 ص.قطار رقم 1904 مكيفيتحرك من طنطا الساعة 7:10 ص ويصل القاهرة 8:35 صقطار رقم 991 مكيفيقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.قطار رقم 11 مميزيتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.قطار رقم 89 مكيفيقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته الساعة في الإسكندرية 14:00.مواعيد القطارات المميزةقطار رقم 287يبدأ القطار في التحرك من محطة الإسماعيلية في تمام الساعة 7:30 ويصل بورسعيد في الساعة 9:05.قطار رقم 593ينطلق القطار في التحرك من محطة رمسيس في القاهرة في تمام الساعة 5:00 ويصل الإسماعيلية في الساعة 8:10.قطار رقم 28 مميزيبدأ القطار في التحرك بتمام الساعة 20:20 من محطة الإسكندرية ويصل القاهرة في تمام الساعة 12:30.قطار رقم 1204القطار درجة فئة مميزة ويقوم من الإسكندرية في الساعة 21:25 ويصل محطته النهائية في طنطا الساعة 23:15.قطار رقم 36يقوم القطار في الساعة 22:40 ويصل محطة سكة حديد طنطا الساعة 12:55.قطار رقم 966 مميزتبدأ رحلة القطار في التحرك في تمام الساعة 13:15 من دمياط، ويصل القاهرة الساعة 18:15.قطار رقم 968 مميزيقوم القطار في تمام الساعة 19:10 من دمياط ويصل القاهرة في الساعة 23:40.مواعيد قطارات الصعيدقطار رقم 78 نوميقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15 صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10 مساء اليوم.قطار رقم 86 نوميبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.قطار رقم 980 vipيبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.قطار رقم 976 VIPموعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.