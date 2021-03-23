أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021

سعر جرام الذهب عيار 24





سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18





سعر أوقية الذهب عيار 24





سعر كيلو الذهب عيار 24

سعر الجنيه الذهب اليوم



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يشار إلى أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

