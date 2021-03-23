أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021
الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:43 ص
منة سالمطباعة
يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.
سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 876 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6128 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.
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يشار إلى أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021
سعر جرام الذهب عيار 24
وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات ليسجل 876 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.
سعر جرام الذهب عيار 21وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليصل إلى 766 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18
كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 655 جنيهًا فى التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.
سعر أوقية الذهب عيار 24
وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27126 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.
سعر كيلو الذهب عيار 24
سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 876 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.
سعر الجنيه الذهب اليوم
وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6128 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.
قد يهمك.. أسعار العملات الأجنبية اليوم
يشار إلى أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.