رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:43 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
طباعة
يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.

أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-3-2021


سعر جرام الذهب عيار 24 


وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 خلال التعاملات ليسجل 876 جنيهًا، علمًا بأنه العيار الأعلى في مصر لأن جودته أعلى.

سعر جرام الذهب عيار 21 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 صعودًا بشكل ملحوظ في نهاية التعاملات ليصل إلى 766 جنيهًا، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 


كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 ليبلغ 655 جنيهًا فى التعاملات، وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر أوقية الذهب عيار 24


وسجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 27126 جنيهًا، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.

سعر كيلو الذهب عيار 24


سعر كيلو الذهب عيار 24 بلغ حوالى 876 ألف جنيه اليوم، ويزِن 1000 جرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 


وقفز سعر الجنيه الذهب، اليوم، في مصر ليبلغ نحو 6128 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.


يشار إلى أن أسعار الذهب اليوم في مصر تشهد تغيرًا بشكل لحظيّ كل عدة دقائق، بتغير السعر صعودًا وهبوطًا محليًّا في البورصة العالمية؛ نتيجة شراء المعدِن الأصفر أو بيعه من المستثمرين، فيما يتراجع الإقبال عالميًّا حتى الآن، والأسعار تتأثر بسعر الدولار أمام الجنيه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

5 دفعات.. تقسيط كفالة أحد المتهمين في قضية «طفل المرور»

إنذار عاجل من الأرصاد: مصر تتأثر بمنخفض جوى خماسينى اليوم

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

اعرف تفاصيل مواعيد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

حملة مكبرة لإزالة التعديات والبناء المخالف بدمياط

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

المنتخب الموريتانى يجرى المران الأول استعدادًا للمغرب ووسط إفريقيا

تأهل 6 لاعبين مصريين إلى ربع نهائى بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش

الجزيرة يتصدر دورى السوبر للسلة بالفوز على الاتصالات

معنى الألوان في نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول

أيام زمان

بسبب مشاهد الإغراء.. قصة هجوم هند رستم على الفنانات الجدد

«الصدفة وحدها جعلت منى راقصة».. كيف تحولت نجوى فؤاد إلى الرقص؟

«أيام من حياتى»... تفاصيل سنوات العزلة فى حياة راهب الجغرافيا

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
عنصريون ضد العنصرية!
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
المزيد

الثقافة

انطلاق أولى جلسات برنامج «القاهرة.. الأمل يبدأ»

فتح باب التقدم لمسابقة «إبداعاتهن» للفنانات التشكيليات

انطلاق فعاليات الدورة 31 لصالون الشباب بالأوبرا.. الليلة

عرض فيلم «الهروب من ألكاتراز» بقصر السينما.. الليلة