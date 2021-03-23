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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-3-2021 فى البنوك المصرية

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 06:21 ص
العملات الأجنبية
العملات الأجنبية
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء الموافق 23-3-2021، في مواجهة الجنيه المصري خلال فترة التداولات الصباحية، إذ بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 15.67 جنيهًا، وسجل متوسط سعر اليورو أمام نظيره المصري 18.68 جنيهًا، كما بلغ سعر الجنيه الاسترليني 21.68جنيهًا، وذلك وفقًا لآخر التحديثات البنكية في البنك المركزي المصري.

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-3-2021 في البنوك المصرية

ومازال يحافظ الدولار على استقراره في السوق العالمي، ليستقر بصفة عامة عند 92.022 قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 92.50 الذي بلغه الشهر الجاري، يأتي ذلك مقابل تراجع اليورو قليلا إلى 1.1892 دولار، كما هبط سعر الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 0.7724 دولار أمريكي.

نستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.

ارتفاع سعر الدولار اليوم

أظهرت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، كما بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني للشراء 15.77 جنيه وللبيع 15.67، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 15.68، كما ارتفع الدولار اليوم داخل بنك عودة ليسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68.

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

وشهدت شاشات تداول مستويات سعر الجنيه الإسترليني اليوم تراجعًا أمام الجنيه المصري لتسجل داخل بنك الكويت الوطني للشراء 21.89 جنيه وللبيع 21.66، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 2189 جنيه وللبيع 21.66، كما انخفض سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء عند مستوى 21.83 جنيه وللبيع 21.63 وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 21.90 جنيه وللبيع 21.60، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 21.89 جنيه وللبيع 21.66.

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سعر اليورو اليوم

كما حققت مستويات سعر اليورو استقرارا أمام الجنيه المصري لتسجل داخل البنك الاهلي المصري للشراء 18.80 جنيه وللبيع 18.59، وفي بنك الاستثمار العربي سجل للشراء 18.67 جنيه وللبيع 18.58، كما بلغ سعر صرف العملة الأوروبية اليوم في بنك القاهرة للشراء 18.83 جنيه وللبيع 18.68، وفي بنك الإمارات دبي الوطني فسجل للشراء 18.76 جنيه وللبيع 18.63، أما في بنك التنمية الصناعية فسجل للشراء 18.74 جنيه وللبيع 18.58.

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