أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-3-2021 فى البنوك المصرية

أسعار العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 23-3-2021 في البنوك المصرية

ارتفاع سعر الدولار اليوم

سعر الجنيه الإسترليني في البنوك اليوم

ومازال يحافظ الدولار على استقراره في السوق العالمي، ليستقر بصفة عامة عند 92.022 قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 92.50 الذي بلغه الشهر الجاري، يأتي ذلك مقابل تراجع اليورو قليلا إلى 1.1892 دولار، كما هبط سعر الدولار الأسترالي 0.3 % إلى 0.7724 دولار أمريكي.نستعرض لكم في هذا التقرير سعر تداول العملات الأجنية بالأسواق المحلية المصرية في مواجهة الجنيه المصري.أظهرت مستويات سعر صرف العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي ارتفاعًا أمام الجنيه المصري ليسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، وفي المصرف العربي الدولي سجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68، كما بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني للشراء 15.77 جنيه وللبيع 15.67، وفي بنك قناة السويس سجل للشراء 18.78 جنيه وللبيع 15.68، كما ارتفع الدولار اليوم داخل بنك عودة ليسجل للشراء 15.78 جنيه وللبيع 15.68.وشهدت شاشات تداول مستويات سعر الجنيه الإسترليني اليوم تراجعًا أمام الجنيه المصري لتسجل داخل بنك الكويت الوطني للشراء 21.89 جنيه وللبيع 21.66، وفي بنك بلوم مصر سجل للشراء 2189 جنيه وللبيع 21.66، كما انخفض سعر الجنيه الاسترليني في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء عند مستوى 21.83 جنيه وللبيع 21.63 وفي بنك التعمير والإسكان فسجل للشراء 21.90 جنيه وللبيع 21.60، وفي بنك كريدي أجريكول فسجل للشراء 21.89 جنيه وللبيع 21.66.