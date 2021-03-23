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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-3-2021

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:43 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
ياسمين محمود
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يرصد موقع "الدستور" سعر الريال السعودى، اليوم الثلاثاء 23-3-202، خلال حركة التداولات في السوق المحلي أمام الجنيه المصري، حيث بلغ متوسط سعر العملة الرئيسة داخل المملكة السعودية للشراء عند مستوى 4.19 جنيه، فيما سجلت للبيع 4.17، وذلك وفقًا لأحدث التحديثات البنكية.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 23-3-2021


ومازال يسيطر على سعر صرف الريال السعودي، حالة الاستقرار أمام الجنيه المصري في قطاع كبير من البنوك المحلية الأجنبية، مقابل التراجع النسبي في سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المتحد وبنك أبوظبي الأول.

ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الاجنبية.

أظهرت شاشات التداول مستويات سعر الريال السعودي اليوم تراجعه في البنك الأهلي المتحد ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي بنك أبوظبي الأول فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، كما انخفض سعر الريال السعودي داخل البنك العربي ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09 جنيه.

ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه


كما حقق سعر الريال السعودى، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه خلال فترة التداولات الصباحية، ارتفاعًا ليسجل داخل بنك التعمير والإسكان للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 4.21 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، كما ارتفع سعر الريال اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.17 جنيه، وفي البنك العقاري المصري فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07 جنيه.

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استقرار الريال السعودي اليوم


وفي البنك الأهلي الكويتي، فقد أظهرت مستويات صرف العملات استقرار سعر الريال السعودي اليوم ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.12 جنيه، وفي بنك القاهرة سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.13 جنيه، وفي بنك تنمية الصادرات فبلغ سعر الريال السعودي للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، وفي المصرف المتحد سجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.04 جنيه، أما في بنك مصر فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.14 جنيه.

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