سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 23-3-2021

ومازال يسيطر على سعر صرف الريال السعودي، حالة الاستقرار أمام الجنيه المصري في قطاع كبير من البنوك المحلية الأجنبية، مقابل التراجع النسبي في سعر صرف العملة السعودية في البنك الأهلي المتحد وبنك أبوظبي الأول.ويرصد "الدستور" سعر الريال السعودي اليوم في مواجهة الجنيه المصري بالبنوك المحلية الاجنبية.

ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه





أظهرت شاشات التداول مستويات سعر الريال السعودي اليوم تراجعه في البنك الأهلي المتحد ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي بنك أبوظبي الأول فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.10 جنيه، كما انخفض سعر الريال السعودي داخل البنك العربي ليسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09 جنيه، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي فسجل للشراء 4.19 جنيه وللبيع 4.09 جنيه.كما حقق سعر الريال السعودى، اليوم الثلاثاء، أمام الجنيه خلال فترة التداولات الصباحية، ارتفاعًا ليسجل داخل بنك التعمير والإسكان للشراء 4.25 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي فسجل للشراء 4.21 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07 جنيه، كما ارتفع سعر الريال اليوم في بنك الإسكندرية ليسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.17 جنيه، وفي البنك العقاري المصري فسجل للشراء 4.20 جنيه وللبيع 4.07 جنيه.