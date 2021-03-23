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الثلاثاء 23 مارس 2021 الموافق 10 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يعلن المتوسطات القومية لامتحانات الثانى الثانوى

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:11 ص
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المتوسطات القومية في امتحانات الترم الأول الإلكترونية للصف الثاني الثانوي.

وفى وقت سابق، أعلن شوقى أنَّ الوزارة ستعلن، الثلاثاء، كل ما يتعلق بامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الأول.

كما ستعلن الوزارة عن مواعيد الامتحانات الشهرية المقبلة في الصف الدراسي الثاني، وسيتم الإجابة عن كل التساؤلات المتعلقة بنتائج امتحانات الترم الأول.

وجاءت المتوسطات القومية على النحو التالى:

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