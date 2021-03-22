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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يلتقى رئيس «ثقافة النواب» وبعض الوزراء

الإثنين 22/مارس/2021 - 08:39 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، بحضور الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والمهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب "مستقبل وطن".

وقال رئيس الوزراء: إن الاجتماع يأتي في ضوء استكمال سلسلة اللقاءات التي بدأها مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، طبقًا لما تم التوافق عليه في هذا الشأن، من حيث التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، بما يسهم في تحقيق مصالح المواطنين.

من جانبها، أشارت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، إلى أنه تم عقد 26 اجتماعًا باللجنة حتى الآن، كما تمت مقابلة الوزراء المعنيين، وخلال هذه اللقاءات تم عرض أهم الملفات التي يجري العمل عليها، مضيفة أن اللجنة على أتم الاستعداد لتذليل أي عقبات تشريعية لتيسير أعمال الوزارات.

وعبرت الدكتورة درية شرف الدين عن تمنيها أن يتم نشر الأنشطة الثقافية في جميع المحافظات، ووصفت ذلك بأنه أمر مهم للغاية، فيما أشادت بالمنجزات التي تتم في ملف شئون الآثار، كما أكدت أهمية تعاون وزارة الدولة للإعلام مع الهيئات الإعلامية، وكذا أشارت إلى ضرورة الاهتمام بالبرامج الثقافية في المنتج الإعلامي.

بدوره، شرح وزير السياحة والآثار الجهود المبذولة في قطاع الآثار، التي تمت في الاكتشافات الأثرية الأخيرة، وما يتم من جهود للترويج لها من أجل تحقيق اقصى استفادة منها.

بينما أكدت وزيرة الثقافة أنه توجد أنشطة ثقافية متعددة في المحافظات المختلفة، أهمها المسارح المتنقلة التي تجوب كل المحافظات والقرى والنجوع، موضحة أن السنوات الأخيرة شهدت تشغيل أكثر من 25 قصر ثقافة، وأن جميع المسارح الآن مفتوحة أمام الجمهور، ولا يوجد مسرح تابع للوزارة مغلق، مشيرة إلى تفعيل ورش "ابدأ حلمك" المسرحية، وكذا التوسع في مراكز الإبداع على مستوى المحافظات، كما يتم التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وغيرها من الوزارات للاستفادة من المقار التابعة لها في تقديم أنشطة ثقافية متنوعة في مختلف المحافظات.

في غضون ذلك، قال وزير الدولة للإعلام إنه يوجد بالفعل قناة ثقافية تتبع الهيئة الوطنية للإعلام، موضحًا أنه تم وضع سياسة إعلامية للدولة، وأنه سيتم التنسيق مع اللجنة فيما يخص الشأن الإعلامي حيث يوجد مجموعة من المقترحات يتم إعدادها حاليًا حول هذا الشأن.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن إلى أهمية استغلال مراكز الشباب والرياضة لتقديم الأنشطة الثقافية المختلفة.

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