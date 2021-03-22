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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

علاء عابد يدين الحادث الإرهابي في النيجر

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:31 م
علاء عابد
علاء عابد
سيد على
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أدان النائب علاء عابد، النائب الأول للبرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب، الحادث الإرهابى لتنظيم داعش الإرهابي، الذي أسفر عن مقتل 22 مدنيًا جنوب غرب النيجر، أمس الأحد، بعد أقل من أسبوع على قيام مسلحين مجهولين بقتل 58 قرويًا في نفس المنطقة.

وشدد «عابد» على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب، وتنظيم داعش الإرهابي، الذي يسعى في الأرض فسادًا ويقتل الأبرياء والأطفال في مختلف الدول على مستوى العالم، وأصبح جليًا للجميع أهمية القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابعها، نظرًا لما تمثله من خطورة على العالم.

وطالب «عابد» المجتمع الدولي عقد مؤتمر موسع لبحث كيفية القضاء على هذا التنظيم على أن يكون هناك تفعيل للتوصيات على الأرض ومعاقبة كل الدول الراعية للإرهاب التي توفر له غطاء سياسيًا أو إعلاميًا أو تمويلًا، ويتم توقيع عقوبات شديدة على هذه الدول.

وأشار إلى أنَّ حكومة النيجر ذكرت في بيان رسمي لها يوم الأربعاء الماضي إلى أنَّ «مجموعات مسلحة مجهولة الهوية اعترضت أربع سيارات تقل ركابًا في طريق عودتها من سوق بانيبانجو الأسبوعي إلى قريتي شينيدوغار وداري داي، بلغت حصيلة هذه الهجمات البربرية 58 قتيلًا وجريحًا واحدًا، وجرى حرق عدد من حاويات القمح وسيارتين، إضافة إلى الاستيلاء على سيارتين أخريين».

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