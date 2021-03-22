رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حقوق الإنسان اليمينة تطالب بضغط دولي لوقف جرائم الحوثي بالحديدة

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:27 م
الحوثي
الحوثي
سميرة إبراهيم
طباعة
دانت وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان اليمينة، استمرار جماعة "الحوثي" في استهداف المدنيين ومنازل المواطنين والأسواق والمنشئات الحيوية في مدينة حيس جنوب الحديدة بقذائف المدفعية وصواريخ الكاتيوشا والذي نتج عنة خلال هذا الأسبوع، مما أدي إلي استشهاد امرأة وطفلتها وأحد الصيادين، بالإضافة إلى إصابة عدد ثلاثة أطفال وامرأتين واثنين مواطنين وإصابة ١٤ منزل ونزوح عدد من الأهالي والأسر، بالإضافة إلى استهداف النازحين ومخيمات والمناطق المستضيفة للنازحين.

وذكرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم، تلقت "الدستور" نسخة منه، إن هذا الاستهداف الهمجي لمدينة حيس ليس هو الأول من نوعه للحوثي ويأتي ضمن قائمة طويلة من الاستهدافات الممنهجة للمدنية وسكانها، مشيرة إلى أن الميليشيات سعت الى تطفيش وتهجير وإفراغ المدينة من سكانها، وتعطيل الحياة العامة بداخلها، وتحويلها لمدينة أشباح.

واعتبرت الوزارة التصعيد الخطير للحوثي في حيس تأكيدًا جديدًا على فشل اتفاق إستكهولم، وعدم جدية الميليشيات في إنجاح أي مساعي التهدئة والسلام.. مؤكدة أن هذه الجرائم تعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وانتهاكًا سافرًا لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب الوزارة المجتمع الدولي والمبعوث الأممي إلي اليمن واللجنة الأممية لمراقبة تنفيذ اتفاق إستوكهولم ومجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بحقوق الإنسان، إلى توثيق هذه الجرائم والتدخل العاجل لوقف جرائم "الحوثي".

وأعربت في الوقت نفسه عن استغرابها من تقاعس المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة حيال اتخاذ إجراءات صارمة ضد تلك الانتهاكات التي تنفذها ميليشيات الحوثي الإرهابية ضد المدنيين العزل وقصف المدن والاحياء الآهلة بالسكان وترويع الأطفال والنساء.

وأكدت أن هذا الصمت هو ما يشجع الحوثي على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق اليمنيين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

أولى ثانوي| خطوات الاستعلام بكود الطالب عن نتيجة الصف الأول الثانوي 2021

«التضامن» تكشف حقيقة وجود إصابات بـ«كورونا» بين الأطفال في الحضانات


الصور

image description

جامعة دمياط تحذِّر صاحب السيارة رقم «ط م ج 9257» في بيان رسمي

image description

محافظ دمياط تلتقى بلجنة النقل والمواصلات وأعضاء مجلس النواب

image description

حريق فى مصنعين للأثاث بدمياط

image description

بدء تنفيذ الموجة الـ17 لإزالة التعديات على النيل بأسيوط

image description

الانتهاء من إنشاء كوبري مشاه بقرية عون الله في أسيوط

الأكثر قراءة

لينك نتيجة أولى ثانوي 2021 الترم الأول بكود الطالب.. «نتيجة الصف الأول الثانوي»

بكود الطالب | رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي ترم أول 2021

تفاصيل إصابة أحمد خالد صالح وهنادى مهنى بكورونا (خاص)

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب فى نادى ليفربول عن شهر فبراير

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2021 | أولى وثانية ثانوي

معهد ألماني: توقعات بارتفاع معدل إصابات كورونا بعد عيد الفصح

الأمم المتحدة: حماية الأنهار وموارد المياه تظل قضية حيوية للأجيال القادمة

خطوات الاستعلام عن نتيجة أولى ثانوي 2021 بالكود الترم الأول | خطوه بخطوه

أيام زمان

كيف أفسدت عيون الفنان عبد الفتاح القصرى كواليس تصوير «شيئ من لا شيئ»؟

كيف تسببت أغنية فى قطيعة فنية بين شادية ومحمد عبدالوهاب؟

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
يونانى يكتب عن ديروط
مؤمن المحمدي
ضربات المعاناة الترجيحية
جمال-أسعد
الثقافة والتدهور
القس. رفعت فكرى
عيد الأم
المزيد

الثقافة

«تطلع البنت لأمها».. كيف كان حضور «الأم» في الأمثال الشعبية المصري؟

رحيل نوال السعداوي.. ثورة تكفير تقودها أفكار التنظيم الدولي للإخوان

هشام عزمي يعتمد نتيجة مسابقة «الملتقى الأول للفنان الصغير»

حفل لفريق «جرامافن» بقصر «بشتاك».. الخميس