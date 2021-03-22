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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وصول الحريرى إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس عون

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:42 م
الحريري
الحريري
مروة عنبر
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وصل، قبل قليل، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري إلى قصر بعبدا للقاء الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون لبحث آخر مستجدات تشكيل الحكومة.

وفى وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، نقلا عن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بأنه لن يتنازل عن وزارة الداخلية لرئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.

وذكرت جريدة الأخبار اللبنانية، أن الرئيس "عون" أكد أنه لا مساومة على حقيبة الداخلية، ولن يتنازل عن التمسك بها.

وقال الرئيس "عون؛ إنه لا مانع لديه من مناقشة ما يتصل بحقيبة العدل​، لافتا إلى أنه منفتح على التخلي عن حقيبة ​الاتصالات، وهي حقائب حملها إليه "الحريري" بنفسه في مسوّدة 23 ديسمبر.

وشدد ​عون​ على أنه لا أحد يفرض على رئيس ​الدولة​ التنازل عن المعايير ​الدستورية الحتمية لتأليف حكومة متوازنة، على حد قوله.

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