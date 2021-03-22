وفاة برلمانية ألمانية على متن طائرة أثناء عودتها من كوبا

توفيت نائبة ألمانية من حزب المستشارة أنجيلا ميركل عقب انهيارها على متن طائرة أثناء عودتها إلى البلاد.وأفادت وكالة «أسوشيتد برس»، نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، بوفاة كارين شترينتس، البالغة من العمر 53 عاما، كانت عائدة من كوبا مع زوجها، حين انهارت على متن الطائرة.وهبطت الطائرة اضطراريا في أيرلندا، لكن رجال الإسعاف لم يتمكنوا من إنقاذ شترينتس، فيما لم يتضح سبب الوفاة أو سبب سفر النائبة إلى كوبا.وشترينتس هي عضو في البرلمان الألماني منذ عام 2009، وتمثل دائرة انتخابية في ولاية مكلنبورج فوربومرن شمال شرقي البلاد، ولم تكن تخطط لإعادة انتخابها في الانتخابات المقبلة.