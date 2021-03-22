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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

كوريا الجنوبية والإمارات توقعان مذكرة تفاهم في مجال الطاقة النووية

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:26 م
كوريا الجنوبية والإمارات
كوريا الجنوبية والإمارات
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صرحت هيئة الطاقة المائية والنووية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين، بأنها وقعت مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية،على مذكرة تفاهم للأبحاث والتطوير من أجل الدراسة والتطوير،وتبادل التقنيات الخاصة بمفاعل نووي كوري مصدر إلى دولة الإمارات.

وبموجب مذكرة التفاهم الموقعة -وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية- تتعاون الهيئتان خلال السنوات الثلاث القادمة في مجال الأبحاث والتطوير في تسع مجالات منها معدات محطات الطاقة النووية والكيماويات النووية وغيرها، بالإضافة إلى تشغيل فريق عمل خاص حسب المجالات.

وأكد رئيس الهيئة جيونج جيه-هون، أن الهيئة ستدعم بكل ما في وسعها لتطوير العلاقة القائمة بين الهيئة ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية إلى علاقة الشراكة ذات المنفعة للطرفين.

وأشارت الهيئة الكورية إلى أنها تتطلع بموجب مذكرة التفاهم الموقعة قبيل تشغيل محطات الطاقة النووية بكمية تجارية في محطة براكة النووية في الإمارات إلى مساهمة الأمر أيضا في زيادة تبادل التقنيات الخاصة بمفاعل APR1400 كوري الصنع في منطقة الشرق الأوسط.

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