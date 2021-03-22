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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل: تطوير لقاح ضد فيروس كورونا على شكل أقراص

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:28 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
سارة شريف
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كشفت شركة الأدوية الإسرائيلية الأمريكية «Ormed Paramedics Ltd» عن أنها ستطلق تجاربها السريرية للقاح ضد فيروس كورونا، يتم تناوله على شكل أقراص وليس بواسطة حقن، وفق ما أوردت صحيفة "معاريف" العبرية اليوم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Ormed نداف كيدرون: "لقاح كورونا الفموي سيقضي على عدد من الصعوبات الموجودة اليوم في مجال التوزيع السريع، ويسمح للناس بتناول الدواء بأنفسهم في المنزل في حال اضطررنا إلى أخذ اللقاح مرة واحدة في السنة".

وأضاف "كيدرون": "أكملت الشركة تجربة أولية على الحيوانات، ووجدت أن اللقاح يعزز تطوير الأجسام المضادة الضرورية للمناعة على المدى الطويل".

إلى ذلك، فقد أكد "كيدرون" أن اللقاح الجديد الذي طورته الشركة يستهدف ثلاثة أنواع رئيسية من البروتين في فيروس كورونا، على عكس البروتين الوحيد الذي تستهدفه لقاحات فايزر وموديرنا وغيرهما، وبالتالي "يمكن أن يكون أكثر مقاومة للطفرات المختلفة من الفيروس".

وتابع قائلا: "اللقاح الذي يتم تناوله عن طريق الفم سيكون أيضًا أقل خطورة، وسيحتوي على آثار جانبية أقل من اللقاحات المتوفرة اليوم، علاوة على ذلك، يمكن إرسال اللقاح في درجات حرارة عادية مما يسهل من الناحية اللوجستية شحنه في جميع أنحاء العالم".

وتوقع الرئيس التنفيذي للشركة البدء بالتجارب على اللقاح في غضون ثلاثة أشهر.

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