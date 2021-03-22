لبنان: رفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين في الإنماء والإعمار

قررت هيئة تحقيق لبنانية اليوم الاثنين، رفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين في الإنماء والإعمار.وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم أن هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان برئاسة رياض سلامة قررت رفع السرية المصرفية عن حسابات مسؤولين في مجلس الإنماء والإعمار ومهندسين وعدد من المتعهدين والاستشاريين، بجرم الهدر في شبكات الصرف الصحي ومحطات التكرير.وأشارت إلى أن ذلك جاء بناء على طلب المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بعد مراسلة النيابة العامة التمييزية، وبالإستناد إلى إدعاء النائب العام المالي أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا.