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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ليلى زاهر تصور حلقات متتالية من «حزر فزر مع لولي»

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:48 ص
ليلى زاهر
ليلى زاهر
محمد قدري
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تكثف الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر حاليا من تصوير حلقات برنامجها الجديد "حزر فزر مع لولي" الذي تقدمه بدلا من الفنانة هنا الزاهد في تجربتها البرامجية الأولى للعرض على شبكة قنوات سي بي سي خلال الفترة القادمة.

وكانت ليلى زاهر بدأت تجربة جديدة عليها للمرة الأولى بعد تعاقدها على تقديم برنامج المسابقات "حزر فزر مع لولي" وصورت الحلقة الأولى بتواجد والدها النجم أحمد زاهر باسم "حزر فزر مع لولي" ويقدم بنفس "الفورمات" ونفس الطريقة، وتم اختيار ليلى بعد نجاحها الكبير خلال الفترة الماضية، خاصة مسلسلها الأخير "في بيتنا روبوت" مع هشام جمال وعمرو وهبة.

وشارك في الحلقة الأولى أحمد زاهر وأحمد السعدني وأحمد صفوت وإيناس كامل وهيدي كرم، كما صورت حلقة مع أمير صلاح الدين وحسام داغر وهشام إسماعيل ومي كساب وعدد آخر من النجوم.

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