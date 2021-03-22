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الإثنين 22 مارس 2021 الموافق 09 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن حالة الطقس

الإثنين 22/مارس/2021 - 11:48 ص
الأرصاد
الأرصاد
إيمان ماهر
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كشف الدكتور محمود شاهين، المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية ومدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن فصل الربيع بدأ السبت الماضي، الموافق 20 مارس ويستمر حتى 21 يونيو، لافتًا إلى أن اليوم هو ذروة الارتفاع في درجات الحرارة عن الأيام السابقة.

وأضاف لـ"الدستور" أنه يسود ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على البلاد تؤثر على كافة الأنحاء الأيام المقبلة، ويصاحبه موجات من العواصف الترابية والشوائب العالقة التي تحجب الرؤية على عدة طرق بالبلاد، على أن تعود الأجواء المستقرة مجددا إلى الطقس مع آخر أيام الأسبوع، وتصل الحرارة على القاهرة لـ33 درجة.

وكانت قد كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم وغدا والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الإثنين 22 مارس 2021، وغدا الثلاثاء 23 مارس، حيث يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ونشاط رياح وأتربة على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

وحذر، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس بشكل كبير خلال الفترة الحالية، حيث تنخفض درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر.


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