7 وفيات و905 إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الإثنين، عن تسجيل 7 وفيات و905 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضح المركز، في بيانه اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أنه تسلم عدد (5411) عينة من مختلف المختبرات في البلاد، وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج عدد (905) عينات موجبة (719 جديدة + 186 مخالطة).وأشار المركز إلى أن عدد 1049 إصابة تماثلت للشفاء، ليرتفع عدد المتعافين إلى 139361 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2513 حالة، بعد وفاة 7 حالات الليلة الماضية.