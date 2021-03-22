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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إحباط تهريب أقراص مخدرة بمطار برج العرب.. وقرار من النيابة بشأن المضبوطات

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:25 ص
أقراص مخدرة
أقراص مخدرة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، التحفظ على 15 شريطًا بكل واحد 10 أقراص من عقار كونترمال المخدر، بإجمالي 150 قرصا مخبأة داخل جاكيت يرتديه أحد الراكبين بمطار برج العرب قبل تهريبها داخل البلاد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المتهم علي ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن مطار برج العرب بالاسكندرية، إخطار من ضباط المباحث، يفيد بورود مذكرة معلومات مشتركة مقدمة من رئيس قسم الأمن الجمركي، ورئيس قسم مكافحة التهريب، بمحاولة الراكب ا.ع.ع، مصرى الجنسية، قادم على رحلة طائرة خطوط طيران ويز اير wizz air القادمة من إيطاليا، تهريب عدد من الأقراص المخدرة، وعند وصول الراكب تم سؤاله عما إذا كان يحمل معه اية بضائع أجنبية ممنوعة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم أجاب بالنفي.

وتشكلت لجنة جمركية لتفتيشه، وتبين وجود 15 شريط بكل منها 10 أقراص من عقار كونترمال المخدر بإجمالي 150 قرصا مخبأة داخل الجاكيت الذي يرتديه، تحرر محضر ضبط جمركي برقم 3 لسنة 2021، واخطرت النيابة التحقيقات.

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