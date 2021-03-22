بدء محاكمة الكندي الثاني المعتقل في الصين بتهمة «التجسس»

بدأت محاكمة الكندي المعتقل منذ أكثر من عامين في الصين بتهمة التجسس مايكل كوفريغ اليوم الإثنين، على وقع تدهور العلاقات بين أوتاوا وبكين.وتأتي الجلسة بعد أيام من محاكمة كندي آخر في جلسة مغلقة.ويعتقد أن الكنديَين اعتقلا كردّ على توقيف كندا المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي" مينج وانتشو بموجب مذكرة أميركية تطالب بتسليمها إلى الولايات المتحدة.وضربت الشرطة الاثنين طوقا أمنيا حول منطقة خارج المحكمة في بكين حيث مُنع دبلوماسيون كنديون من الدخول.