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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الليبي يفتح باب الترشح للمناصب السيادية

الأحد 21/مارس/2021 - 11:28 م
عقيلة صالح،
عقيلة صالح،
عبير سليم
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أعلن مجلس النواب الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، اليوم، تشّكيل لجنة لفتح باب الترشح لتولي أحد المناصب السيادية، ومن ضمنها محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ونقلت صحيفة "صدى الاقتصادية" الليبية، عن رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة وعضو لجنة الترشح للمناصب السيادية بمجلس النواب منعم بالكور، أن تشكيل لجنة بخصوص الترشح للمناصب السيادية ليس مخالفًا للاتفاق السياسي، وأن ما سيحدث تنفيذ ذلك ورؤية مجلس الأعلى للدولة والمناصب السيادية عددها 7.

وأوضح أن منصب محافظ البنك المركزي سيتم التوافق فيه مع المجلس الأعلى للدولة. 

وأشار إلى أن ميزانية 2021م  هى ميزانية موحدة لليبيا بالكامل، والميزانية كبيرة وجار دراستها وتحتاج إلى تفصيل.

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