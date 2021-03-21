إطلاق برنامج تدريبي لموظفي المحليات الأفارقة مطلع أبريل
الأحد 21/مارس/2021 - 09:24 م
أميرة ممدوحطباعة
يطلق المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبية لوزارة التخطيط، البرنامج التدريبى الأول لموظفى المحليات بالدول الإفريقية، خلال الفترة بين 2 -6 أبريل 2021، والتى تعد منحة مقدمة من مصر للدول الافريقية فقط، وفيما يلى أبرز المعلومات عنها:
تستهدف المنحة تدريب 25 موظف بالدول الإفريقية من الجنسين فى الفئة العمرية بين 25-45 سنة.
مستهدف العاملون بالمناصب الإدارية بمختلف الهيئات والمصالح بالمحليات ممن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة على المستوى المحلى.
مراعاة الالتزام بحضور 90% من المحاضرات التدريبية كحد أدنى للحصول على الشهادة.
إجادة اللغة الإنجليزية.
إرسال خطاب ترشيح من جهة العمل.
ملء استمارة التسجيل وإرسالها مع السيرة الذاتية عبر البريد الإلكترونى إلى [email protected]:
تستهدف المنحة تدريب 25 موظف بالدول الإفريقية من الجنسين فى الفئة العمرية بين 25-45 سنة.
مستهدف العاملون بالمناصب الإدارية بمختلف الهيئات والمصالح بالمحليات ممن يتعلق عملهم بتصميم وتنفيذ مشروعات التنمية المستدامة على المستوى المحلى.
مراعاة الالتزام بحضور 90% من المحاضرات التدريبية كحد أدنى للحصول على الشهادة.
إجادة اللغة الإنجليزية.
إرسال خطاب ترشيح من جهة العمل.
ملء استمارة التسجيل وإرسالها مع السيرة الذاتية عبر البريد الإلكترونى إلى [email protected]: