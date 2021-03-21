بطريرك الروم يترأس قداس تذكار القديس تيودورس التيروني

أقامت كنيسة الروم الأرثوذكس بالأسبوع الأول من الصوم الأربعيني المقدس، احتفالًا لتذكار معجزة القديس الشهيد تيودروس التيروني.وترأس صاحب الغبطة ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية القداس الإلهي في كنيسة القديس الشهيد الواقعة بمقر البطريركية بالإسكندرية.وحضر القداس النائب البطريركي للإسكندرية، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتيس والأسقف جرمانوس أسقف تماثيوس.في نهاية القداس الإلهي أقام صاحب الغبطة صلاة الخمس خبزات احتفالًا بتذكار القديس.