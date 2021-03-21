رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

بطريرك الروم يترأس قداس تذكار القديس تيودورس التيروني

الأحد 21/مارس/2021 - 09:11 م
كنيسة
كنيسة
تريزة شنودة
طباعة
أقامت كنيسة الروم الأرثوذكس بالأسبوع الأول من الصوم الأربعيني المقدس، احتفالًا لتذكار معجزة القديس الشهيد تيودروس التيروني.

وترأس صاحب الغبطة ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية القداس الإلهي في كنيسة القديس الشهيد الواقعة بمقر البطريركية بالإسكندرية.

وحضر القداس النائب البطريركي للإسكندرية، والمتروبوليت ناركيسوس مطران نفكراتيس والأسقف جرمانوس أسقف تماثيوس.

في نهاية القداس الإلهي أقام صاحب الغبطة صلاة الخمس خبزات احتفالًا بتذكار القديس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

السيسي يوجه مجلس النواب بسرعة إصدار قانون يحظر زواج الأطفال

إصابة 8 في حادث تصادم بكفرشكر


الصور

image description

«أهو جه يا ولاد».. شوارع المحروسة تتزين لرمضان

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السيسي يستجيب لأم الشهيد محمد عمرو ويأمر بإطلاق اسمه على مدرسة وشارع (فيديو)

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا تزدرى المرأة الرجل المطيع؟
عمرو خالد
أقوى الطرق للتخلص من تشويش الحياة «٢-٢»
ماجد حبته
ضربها فى البرلمان!
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
المزيد

الثقافة

إبراهيم عبدالمجيد ينعى «السعداوي»: لن يضيع ما تركته رغم جهل الجاهلين

فوز محمد إبراهيم أبوسنة وبغدادي بجائزة أحمد شوقي للإبداع الشعري

نوال السعداوي.. رحيل سيدة الأفكار المغايرة

جناح مجاني للناشرين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في معرض زايد للكتاب