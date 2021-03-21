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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السودان يصادر جميع السيارات المهربة وغير المقننة

الأحد 21/مارس/2021 - 08:17 م
محمد حمدان دقلو
محمد حمدان دقلو
محمد عمر
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قررت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة بالسودان، الأحد، مصادرة العربات غير المقننة والمهربة اعتبارًا من اليوم.
وأوضح فريق ركن دكتور عبدالهادي عبدالله عثمان خالد، المقرر والمنسق الفني للجنة، أن الاجتماع قرر برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، منع دخول أي عربات مهربة للبلاد وتحويل أي شركة أو شخص يدخلها إلى المساءلة القانونية وفق بيان لمجلس السيادة.
وقال عثمان إن اللجنة قررت أيضًا تشكيل قوات مشتركة تضم كل الأجهزه الأمنية في كل ولايات السودان لمصادرة الأسلحة المخبأة والعربات غير المقننة والمواتر المهربة وغير المقننة لصالح الدولة.
وأضاف أن اللجنة أوصت بمصادرة الجرارات الحاملة للعربات غير المقننة التابعة لدول الجوار عند القبض عليها داخل السودان.
وأشار إلى أن اللجنة قررت بيع العربات المهربة التي تمت، ومصادرتها لشركة جياد لصهرها واستخدامها كحديد خردة، ‏وأوصت بتكثيف القوات على المعابر والحدود لمنع دخول السلاح والعربات غير المقننة للبلاد.

وأوضح الفريق ركن دكتور عبدالهادي أن اللجنة قررت تكثيف العمل لجمع السلاح في كل ولايات البلاد خلال عام ٢٠٢١ اعتبارًا من اليوم، ومنح القوات التي تقوم بمصادرة العربات والمواتر المهربة نسبة ٢٥٪ من قيمة المضبوطات.

ودعا مقرر اللجنة لتكثيف الإعلام لنشر قرارات اللجنة حتى تتمكن الدولة من إيقاف هذه الظاهره المضرة بالدولة اقتصاديًا وأمنيًا واجتماعيًا وسياسيًا.

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