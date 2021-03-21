تقرير أمريكي يكشف محاولة إيران تفجير قاعدة بواشنطن واغتيال قائد بالجيش

كشف تقرير أمريكي، الأحد، عن أن إيران خططت لاستهداف قاعدة الجيش الأمريكي "فورت ماك نير" في واشنطن، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية بالعراق.وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية في تقرير لها اليوم إن الاتصالات التي جرى اعتراضها أظهرت عدم رضا القادة الإيرانيين عن العمليات الانتقامية ضد واشنطن، لذا قام قادة رفيعي المستوى بـ"فيلق القدس" بالتخطيط لاستهداف قاعدة أمريكية في واشنطن انتقاما لمقتل قاسم سليماني، وذلك نقلا عن اثنين من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية.وأوضحت أن الحرس الثوري الإيراني خطط لتنفيذ الهجمات لتكون على غرار هجوم المدمرة "يو.إس.إس كول" عام 2000، وإلى جانب ذلك خططت لاغتيال نائب رئيس الأركان الأمريكي الجنرال جوزيف مارتن.وأوضح التقرير أن التهديدات هي أحد الأسباب التي دفعت الجيش لفرض مزيد من إجراءات الأمن حول "فورت ماك نير"، بواشنطن فيما كان قادة المدينة يقاتلون خضد طة الجيش لإضافة منطقة عازلة من حوالي 250 قدمًا إلى 500 قدم (75 مترًا إلى 150 مترًا) من شاطئ قناة واشنطن.وقال المسؤولان بالمخابرات الأمريكية للوكالة إن المحادثة التي تم اعتراضها كانت بين أعضاء في فيلق القدس التابع للحرس الثوري وركزت على الخيارات العسكرية المحتملة للانتقام من مقتل قائد القدس السابق الجنرال قاسم سليماني في بغداد في يناير 2020.