رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أمريكي يكشف محاولة إيران تفجير قاعدة بواشنطن واغتيال قائد بالجيش

الأحد 21/مارس/2021 - 06:10 م
تفجير
تفجير
محمد عمر
طباعة
كشف تقرير أمريكي، الأحد، عن أن إيران خططت لاستهداف قاعدة الجيش الأمريكي "فورت ماك نير" في واشنطن، ردا على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في ضربة جوية أمريكية بالعراق.

وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية في تقرير لها اليوم إن الاتصالات التي جرى اعتراضها أظهرت عدم رضا القادة الإيرانيين عن العمليات الانتقامية ضد واشنطن، لذا قام قادة رفيعي المستوى بـ"فيلق القدس" بالتخطيط لاستهداف قاعدة أمريكية في واشنطن انتقاما لمقتل قاسم سليماني، وذلك نقلا عن اثنين من كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية.

وأوضحت أن الحرس الثوري الإيراني خطط لتنفيذ الهجمات لتكون على غرار هجوم المدمرة "يو.إس.إس كول" عام 2000، وإلى جانب ذلك خططت لاغتيال نائب رئيس الأركان الأمريكي الجنرال جوزيف مارتن.

وأوضح التقرير أن التهديدات هي أحد الأسباب التي دفعت الجيش لفرض مزيد من إجراءات الأمن حول "فورت ماك نير"، بواشنطن فيما كان قادة المدينة يقاتلون خضد طة الجيش لإضافة منطقة عازلة من حوالي 250 قدمًا إلى 500 قدم (75 مترًا إلى 150 مترًا) من شاطئ قناة واشنطن.

وقال المسؤولان بالمخابرات الأمريكية للوكالة إن المحادثة التي تم اعتراضها كانت بين أعضاء في فيلق القدس التابع للحرس الثوري وركزت على الخيارات العسكرية المحتملة للانتقام من مقتل قائد القدس السابق الجنرال قاسم سليماني في بغداد في يناير 2020.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021


الصور

image description

مياه أسيوط تحتفل بعيد الأم مع أمهات العاملين

image description

جامعة أسيوط تُعلن أسماء الفائزين بلقب الطالب المثالي

image description

جامعة أسيوط تكرّم 5 من الأمهات المثاليات خلال احتفالها بعيد الأم

image description

وظائف قيادية شاغرة بمديرية الصحة بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد فعاليات القافلة الطبية المجانية بحى شرق (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

السودان يتهم إثيوبيا بنقض العهود ويتمسك بطرد قواتها من أراضيه

قرار جديد من القضاء بشأن ظهور رامز جلال في رمضان

إخلاء سبيل مالك عقار فيصل المحترق بكفالة 5 ملايين جنيه

إنفوجراف

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم 2021| نتيجة أولى ثانوي والصف الثاني

تفاصيل.. جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2021

موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

رابط بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
منطق ولا مش منطق
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
المزيد

الثقافة

جناح مجاني للناشرين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في معرض زايد للكتاب

«كتاب اليوم» يصدر روشتة طبية للمراهقين

تكريم سهير عبدالقادر والكحلاوى واسم الشهيد محمد إدريس بمكتبة القاهرة الكبرى

المثيرة للجدل.. لماذ دعت «السعداوى» لتسمية الشخص باسم والدته؟