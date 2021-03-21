«30 عمل درامي».. قائمة مسلسلات رمضان 2021

قائمة جميع مسلسلات رمضان 2021

قائمة جميع مسلسلات رمضان 2021

قائمة جميع مسلسلات رمضان 2021

قائمة جميع مسلسلات رمضان 2021

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ننشرحيث ينطلق الموسم الدرامي الأقوى () بعد أيام ويتواجد فيه 30 عمل درامي متنوع ما بين الأكشن والرعب والرومانسية بالإضافة إلى الكوميديا.العمل الأول هو مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي.العمل الثاني مسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.العمل الثالث مسلسل «موسى» بطولة الفنان محمد رمضان وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.العمل الرابع مسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني.العمل الخامس مسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.العمل السادس مسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى.العمل السابع مسلسل «المداح» من بطولة الفنان حمادة هلال، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.العمل الثامن مسلسل «لحم غزال» من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، وتأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.العمل التاسع مسلسل «خلي بالك من زيزي» للفنانة أمينة خليل ومحمد ممدوح، من تأليف ورشة تحت إشراف مريم نعوم، سيناريو وحوار منى الشيمي ومجدي أمين، وإخراج كريم الشناوي.العمل العاشر مسلسل «الملك»، وهو من بطولة كلا من الفنان عمرو يوسف وصبا مبارك، ومن تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج حسين المنباوي.العمل الحادي عشر مسلسل «بنت السلطان»، من بطولة روجينا وباسم سمرة، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد شفيق.العمل الثاني عشر مسلسل «ضد الكسر» من بطولة الفنانة نيللي كريم، سيناريو وحوار مدحت العدل وإخراج أحمد خالد.العمل الثالث عشر مسلسل «أمن قومي» من بطولة الفنان أحمد عز وهند صبري، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب.العمل الرابع عشر مسلسل «ضل راجل» للفنان ياسر جلال، وسيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح.العمل الخامس عشر مسلسل «القاهرة كابول» للفنان خالد الصاوي، طارق لطفي، وفتحي عبد الوهاب، سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال وإخراج حسام علي.العمل السادس عشر مسلسل «حرب أهلية» للفنانة يسرا، سيناريو وحوار أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.العمل السابع عشر مسلسل «كل مانفترق» للنجمين ريهام حجاج وعمرو عبد الجليل، من تأليف ورشة محمد أمين راضي، وإخراج كريم العدل.العمل التاسع عشر مسلسل «المدينة» للفنانة دنيا سمير غانم، من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.العمل العشرون مسلسل «ورد» للفنانة حنان مطاوع، من تأليف فتحي الجندي وإخراج شادي أبو شادي.العمل الواحد والعشرون مسلسل «فارس بلا جواز» للفنان مصطفى قمر، من تأليف فداء الشندويلي وإخراج معتز حسام.العمل الثاني والعشرون مسلسل «الطاووس» للفنان جمال سليمان وسميحة أيوب، من تأليف محمد ناير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.العمل الثالث والعشرون مسلسل «شقة 6» للفنانة روبي، من تأليف محمود وحيد ورفيق القاضي، وسعاد القاضي، ونبيل شعيب، وإخراج محمود كامل.العمل الرابع والعشرون مسلسل «تقاطع طرق» للفنانة منى زكي ومحمد ممدوح ومحمد فراج وسيد رجب، من تأليف وإخراج تامر محسن.-العمل الخامس والعشرون مسلسل «الأب المثالي» للفنان علي ربيع، من تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، وإخراج معتز التوني.العمل السادس والعشرون مسلسل «زي البيت الوقف» للنجمين زينة وأحمد السعدني، من تأليف أحمد الشخيبي وإخراج عصام عبدالحميد.العمل السابع والعشرون مسلسل «كوفيد 25» للفنان يوسف الشريف، سيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال.العمل الثامن والعشرون مسلسل «بين السماء والأرض» للفنان هاني سلامة، عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.العمل التاسع والعشرون مسلسل «النمر» للفنان محمد إمام، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.العمل الثلاثون مسلسل «قصر النيل» للفنانة دينا الشربيني وريهام عبدالغفور، من تأليف محمد سليمان عبدالمالك.