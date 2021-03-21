تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 22-3-2021 في مصر
الأحد 21/مارس/2021 - 06:10 م
هبه محمدطباعة
يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 22-3-2021 في البنوك المصرية.
حيث تداول سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.76 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.22 جنيه.
وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.97 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.07 جنيه.
حيث سجل سعر الدينار الكويتي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.18 جنيه.
وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.01 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.
حيث تداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.03 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.
وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.54 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.21 جنيه.
وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.00 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.24 جنيه.
سعر الدينار الكويتي اليوم 2021 في مصر
1 - سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري
حيث تداول سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.76 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.22 جنيه.
2 - سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.97 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.07 جنيه.
3 - سعر الدينار الكويتي في قناة السويس
حيث سجل سعر الدينار الكويتي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.18 جنيه.
4 - سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.01 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.
5 - سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
حيث تداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.03 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.
6 - سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.54 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.21 جنيه.
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وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.00 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.24 جنيه.