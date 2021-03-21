تعرف على سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 22-3-2021 في مصر

سعر الدينار الكويتي اليوم 2021 في مصر

1 - سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

2 - سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

3 - سعر الدينار الكويتي في قناة السويس

4 - سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

5 - سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

6 - سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

قد يهمك أيضا:

يعرض لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 22-3-2021 في البنوك المصرية.حيث تداول سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.76 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.22 جنيه.وشهد سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.97 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.07 جنيه.حيث سجل سعر الدينار الكويتي في قناة السويس أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 51.83 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.18 جنيه.وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.01 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.حيث تداول سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.03 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.11 جنيه.وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 48.54 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.21 جنيه.7 - سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIBوشهد سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي CIB أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملا اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 49.00 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 52.24 جنيه.