مقتل 2 وإصابة 7 من المليشيات الموالية لإيران بدير الزور

أعلن المرصد السوري، اليوم، مقتل 2 وإصابة 7 آخرين من ميليشيات موالية لإيران في هجوم لداعش بدير الزور.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ستة مدنيين قتلوا، الأحد، في قصف مدفعي شنته قوات النظام السوري واستهدف مستشفى في مدينة الأتارب في شمال غرب البلاد، على الرغم من وقف اطلاق النار الساري منذ أكثر من عام.وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن قوات النظام استهدفت بست قذائف مدينة الأتارب” في ريف حلب الشمالي الغربي، المحاذي لمحافظة إدلب.واستهدف القصف باحة ومدخل مستشفى المدينة الذي يقع داخل مغارة، بحسب عبدالرحمن.وأسفر هذا القصف عن مقتل 6 مدنيين، بينهم طفل وأحد العاملين في المشفى”، وأصيب 11 شخصًا آخرين بجروح، بينهم عاملون في المستشفى.