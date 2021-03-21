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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على المتهم بإلقاء طليقته من الدور الثالث بالجيزة

الأحد 21/مارس/2021 - 02:43 م
القبض على المتهم
القبض على المتهم
ندى حمدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث في الجيزة.

كان بلاغ ورد لغرفة النجدة بسقوط فتاة من علو وتم نقلها إلى مستشفى للعلاج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين أصابة سيدة تدعي "سماح.ا"، سقطت من الدور الثالث، ومصابة بكسور في أماكن متفرقة من جسدها.

وبسؤال المجنى عليها اتهمت زوجها بخطفها إلى شقة بمنطقة إمبابة بمساعدة أصدقائه وألقاها من الطابق الثالث بعد رفضها التوقيع على إيصالات أمانة.

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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