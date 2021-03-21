القبض على المتهم بإلقاء طليقته من الدور الثالث بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط المتهم بإلقاء زوجته من الطابق الثالث في الجيزة.كان بلاغ ورد لغرفة النجدة بسقوط فتاة من علو وتم نقلها إلى مستشفى للعلاج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين أصابة سيدة تدعي "سماح.ا"، سقطت من الدور الثالث، ومصابة بكسور في أماكن متفرقة من جسدها.وبسؤال المجنى عليها اتهمت زوجها بخطفها إلى شقة بمنطقة إمبابة بمساعدة أصدقائه وألقاها من الطابق الثالث بعد رفضها التوقيع على إيصالات أمانة.تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.