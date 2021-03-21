وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

وفاة نوال السعداوي

نوال السعداوي ولدت في 27 أكتوبر عام 1931، وهي طبيبة أمراض صدرية ونفسية، وكاتبة وروائية مصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.





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وكتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، واشتهرت بـ محاربتها لظاهرة الختان.

وكتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، واشتهرت بـ محاربتها لظاهرة الختان.





توفيت الدكتورة نوال السعداوي، عصر الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 90 عاما.