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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وفاة نوال السعداوي عن 90 عامًا

الأحد 21/مارس/2021 - 02:27 م
نوال السعداوي
نوال السعداوي
جمال عاشور
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توفيت الدكتورة نوال السعداوي، عصر الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 90 عاما.

وفاة نوال السعداوي

نوال السعداوي ولدت في 27 أكتوبر عام 1931، وهي طبيبة أمراض صدرية ونفسية، وكاتبة وروائية مصرية ومدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق المرأة بشكل خاص.

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وكتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، واشتهرت بـ محاربتها لظاهرة الختان.

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