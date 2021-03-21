«اتحاد الصناعات»: نحتاج 10 آلاف برج لتحسين جودة خدمات المحمول

قال الدكتور حمدي الليثي، نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية، إن توقيع وزارتي البيئة والاتصالات بروتوكول تعاون لمراجعة الاشتراطات وتيسير إجراءات إصدار الموافقات البيئية والترخيص لإنشاء أبراج الهاتف المحمول «قرار صائب»، ويستهدف التيسير على المستثمرين لإنشاء أبراج ومحطات تقوية المحمول وفق المعايير الدولية وفق المتعارف عليه.أضاف الليثي، لـ"الدستور" أن مصر تحتاج إلى مزيد من أبرج تقوية الشبكة، خاصة في المدن الجديدة والمناطق كثيفة الاستخدام للإنترنت، لافتًا إلى أن مصر تحتاج لإنشاء 10 آلاف برج خلال العامين المقبلين؛ بهدف تحسين جودة خدمات المحمول والاتصالات.أوضح نائب رئيس الشعبة أن الاتفاق سيؤدي إلى حل كثير من مشاكل بناء الأبراج المعلقة، مشيرًا إلى أن هناك معوقات كبيرة في التراخيص يمكن أن يتم حلها وفق التعاون المشترك بين المحليات ووزارة الاتصالات والبيئة.