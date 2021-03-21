العراق يحذر من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ذي قار

أكد وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اليوم الأحد، أن هناك عدم التزام بالإجراءات الصحية المعلنة بين الأهالي في القرى والأرياف في محافظة ذي قار.وقال التميمي- في تصريحات أوردتها قناة "السومرية"، الإخبارية- إن "الموقف العام في ذي قار يشير إلى عدم الالتزام بالإجراءات الصحية والتوصيات التي تطلقها الوزارة"، مشيرا إلى استمرار إقامة مجالس العزاء والتزاور والولائم وعدم ارتداء الكمامات.كما حذر التميمي من أن "استمرار التهاون بالإجراءات سيؤدي إلى تفشي الوباء والضغط على المؤسسات الصحية بسبب تسجيل الحالات الحرجة والشديدة من إصابات كورونا".