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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير روسيا يصل أمريكا للتشاور حول كيفية التعامل في ظل علاقات متوترة

الأحد 21/مارس/2021 - 01:48 م
سفير روسيا يصل أمريكا
سفير روسيا يصل أمريكا للتشاور
منار أحمد
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بعد الهجوم الأمريكي على روسيا، وصل سفير روسيا لدى الولايات المتحدة إلى موسكو، اليوم الأحد؛ للتشاور بشأن كيفية التعامل مع العلاقات الأميركية الروسية المتدهورة.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية يوم الأربعاء الماضي، أنها قررت استدعاء السفير أناتولي أنتونوف إلى موسكو لإجراء محادثات عاجلة، بعد أن قال بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه. بي. سي" إنه يعتقد أن بوتين قاتل و"سيدفع ثمن" تدخله في الانتخابات الأميركية، بينما تنفي موسكو هذا الاتهام.

ورد بوتين على بايدن بالقول إن "القاتل هو من يصف الآخر بذلك". كما اقترح إجراء محادثات مع الرئيس الأميركي يبث مباشرة عبر الإنترنت، وهو عرض لم يقبله بايدن بعد.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، بعد أن نشرت صورة للسفير أنتونوف في مطار أميركي: "السفير الروسي أناتولي أنتونوف في طريقه إلى موسكو للمشاركة في مشاورات بشأن تصحيح العلاقات الروسية-الأميركية".

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