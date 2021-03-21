تستمر عمليات البحث من جانب المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021، وذلك لمناسبة شهر رمضان المبارك الذي سيكون يوم 13 أبريل المقبل، حيث تسعد الأسر المصرية لشراء مستلزمات الشهر والاحتياجات الخاصة بالصوم، من الياميش والعصائر والفواكه المجففة، وغيرها من متطلبات المنزل في هذا الشهر.





موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2021

لم يتم حتى الآن صرف مرتبات شهر مارس الجارى، حيث من المقرر أن تبدأ عمليات الصرف يوم الثلاثاء الموافق 23 من مارس الجاري، وتستمر حتى يوم 25 من الشهر ذاته، وأما فيما يخص مرتبات شهر أبريل لم تعلن عنها وزارة المالية آية تفاصيل من الإعلان عن المرتب، ولكن يتوقع العاملين بوزارة المالية أنه يتم الصرف في نفس مواعيد صرف مرتبات شهر مارس يوم 23 أبريل من الشهر المقبل، إلا أن هناك أقوال أخرى، حيث يتوقع بعض العاملين بوزارة المالية بتقديم موعد الصرف نظرًا لقدوم شهر رمضان.





جدول صرف معاشات شهر أبريل 2021

خلال الفترة الماضية، وعقب انتشار موجة كورونا المستجدة، قامت وزارة المالية، بتقسيم موعد صرف الرواتب على مدار ثلاثة أيام ، منعا للتكدس والازدحام، لمواجهة كورونا، ومنعا لانتشار عدوى الفيروس، حيث يتم تقسيم الموظفين على ثلاثة مجموعات أو فئات وجهات، وفقًا للقطاعات التابعين لها والوزارات, ليتم صرف المرتبات لهم على ثلاثة أيام.





ومن المقرر أن تنتهي السنة المالية الحالية 2021 في 31 يونيو 2021 ، ويحق لوزارة المالية الإعلان عن جدول صرف الرواتب الشهرية في الشهور الأخيرة للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة القطاع الحكومي، من السنة المالية المقبلة أو تقديم مواعيد الصرف وفقا لمتطلبات العمل.





ومن المقرر أن لا تصرف مرتبات شهر أبريل إلا بعد مراجعة الكشوف الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة، حيث تقسم المرتبات على ثلاثة مراحل، تستمر لمدة ثلاثة أيام منعا للتكدس أما ماكينات الصراف الآلى، وحتى تعرف كل شريحة أو جهة اليوم الذي تقوم بالصرف فيه.