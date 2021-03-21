أوكرانيا ترد على تقرير إيران حول سقوط الطائرة

ردت أوكرانيا، اليوم الأحد، على التقرير الفني لإيران حول أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية في العام الماضي، في العاصمة طهران.ووفقا لوسائل إعلام أوكرانية، نشرت وزارة الخارجية الأوكرانية، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، كلمة ممثل أوكرانيا في اجتماع مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، أندريه شيفتشينكو، والذي شدد على أن "الوثيقة لا تفي بمتطلبات اتفاقية شيكاغو".ولفت إلى أن "التقرير الإيراني الأخير لا يجيب عن سؤالين أساسيين، وهما: ما سبب المأساة؟ وكيفية تفاديها في المستقبل؟، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة التي لم يتم الجواب عنها، مثل: كيف يمكننا إرسال رحلات جوية إلى السماء الإيرانية مرة أخرى؟ كيف يتوافق كل هذا مع مبادئ الايكاو؟ هل كل هذا يجعل الطيران المدني أكثر أمانًا؟".وأكدت وزارة الخارجية أن أوكرانيا ستسعى إلى الكشف عن الحقيقة وأسباب سقوط الطائرة فى الاراضي الايرانية، بالإضافة إلى التمسك بالمسئولية لتكريم ذكرى الضحايا وضمان سلامة الرحلات الجوية المستقبلية.من جهته، وصف وزير خارجية أوكرانيا، دميترو كوليبا، تقرير إيران بأنه محاولة لإخفاء الأسباب الحقيقية لتحطم الطائرة في يناير 2020.كما سبق وأصدرت منظمة الطيران المدني الإيرانية التقرير النهائي عن تحطم طائرة الركاب الأوكرانية في يناير 2020، وألقى التقرير باللوم على خطأ ارتكبته إحدى شركات الدفاع الجوي في إسقاط الطائرة الأوكرانية.وفى 8 يناير 2020، تحطمت طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية المتجهة من طهران إلى كييف بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الإمام الخميني الدولي.وكان هناك 176 شخصًا على متن الطائرة- تسعة من أفراد الطاقم (جميعهم أوكرانيون) و167 راكبًا (من مواطنى أوكرانيا وإيران وكندا والسويد وأفغانستان وألمانيا والمملكة المتحدة).في 11 يناير، اعترفت إيران بأن جيشها أسقط بطريق الخطأ طائرة الركاب الأوكرانية.. وقبل فيلق الحرس الثوري الإسلامي الإيراني المسئولية الكاملة عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.في 20 فبراير 2021، أعلنت إيران استكمال التحقيق في هذه القضية.