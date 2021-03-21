رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021
الأحد 21/مارس/2021 - 04:03 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، غدًا الاثنين، نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي 2021.
وزادت محركات البحث حاليًا عن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 ، استعدادًا للدخول على الرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتيجة، غدًا الإثنين.
وأكد محسن عبدالعزيز رئيس قطاع الجودة والتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة من هنــــــــــا
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى أن يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.
- اختيار الصف الثانوي التابع له.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سبب تأخر الإعلان عن نتجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021، قائلًا: " السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط".
وزادت محركات البحث حاليًا عن رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 ، استعدادًا للدخول على الرابط الذي يتم من خلاله الإعلان عن النتيجة، غدًا الإثنين.
رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021
ويستعرض لكم"الدستور" خلال السطور التالية المقبلة رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي.
وأكد محسن عبدالعزيز رئيس قطاع الجودة والتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم للاستعلام عن النتيجة من هنــــــــــا
وقال" عبدالعزيز" في تصريحات صحفية له، إنه لاصحة للروابط المتداولة على صفحات السوشيال ميديا وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، غير الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى أن يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.
خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021- الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.
- اختيار الصف الثانوي التابع له.
- كتابة كود الطالب.
- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.
- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سبب تأخر الإعلان عن نتجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021، قائلًا: " السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط".
رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2021
كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم الإعلان عن مقررات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الأيام القليلة المقبلة.