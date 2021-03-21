رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021

ويستعرض لكم"الدستور" خلال السطور التالية المقبلة رابط نتيجة الصف الثاني الثانوي.

وقال" عبدالعزيز" في تصريحات صحفية له، إنه لاصحة للروابط المتداولة على صفحات السوشيال ميديا وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، غير الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى أن يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.



خطوات الحصول على نتيجة الصف الثاني الثانوي 2021 - الدخول على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2021.

- اختيار الصف الثانوي التابع له.

- كتابة كود الطالب.

- كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب المكون من 14 رقما.

- الضغط على أيقونة عرض النتيجة.



وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن سبب تأخر الإعلان عن نتجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي 2021، قائلًا: " السبب أن الوزارة تعمل على تجهيز تقرير لكل طالب من المليون و200 ألف طالب في كل مادة لتوضيح نقاط القوة والضعف فقط".





كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم الإعلان عن مقررات الفصل الدراسي الثاني، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، خلال الأيام القليلة المقبلة.

