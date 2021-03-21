أكاديمية «بانكرز لاونج» تستعد لإطلاق مؤتمر الشباب والبنوك الأول

تستعد أكاديمية بانكرز لاونج المتخصصة فى التدريب المصرفى وتاهيل الكوادر المصرفية والشباب لانطلاق أول سلسلة مؤتمراتها في 3 أبريل المقبل، تحت عنوان "مؤتمر الشباب والبنوك الأول.. Digital banking summit"، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومؤسسة "الدستور".ويضم المؤتمر حضور مكثف من البنك المركزى وقيادات البنوك المصرية، حيث يشارك فى المؤتمر أكثر من 200 شخصية وقيادة مصرفية بارزة، كما يقام على هامش المؤتمر المعرض الاول من نوعه للبنوك والذى يضم كافة المنتجات والخدمات الرقمية بالقرية الأولمبية بالمعادي.كما يضم المؤتمر حضور شباب الجامعات والخريجين الراغبين بالعمل بالبنوك ويصل عدد المشاركين من الشباب نحو 600 شاب، وسيتناول المؤتمر ورش عمل خاصة بتأهيل الكوادر المصرفية للعمل بالبنوك، وسيحاضر بها نخبة من الاساتذة والخبراء فى القطاع المصرفى والتكنولوجي، وهو ما يعد فرصة جيدة للقاء البنوك بالشباب والتعرف على احتياجاتهم ومتطلباتهم.وقال الدكتور عماد قطارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة بانكرز لاونچ، إنه سيم عقد المؤتمر الخاص بالشباب والبنوك تحت عنوان ديجتل بانكينج صامت، يوم 3 أبريل المقبل، تحت رعاية مجلس الوزراء، ووزارة الشباب والرياضة، بمشاركة مجموعة كبيرة من البنوك والجهات المعنية.وأشار قطارة إلى أن الهدف من المؤتمر هو دعم الشباب وفقا لخطة الدولة خلال الفترة الحالية، مضيفًا: "نستهدف تعزيز مفهوم التحول الرقمي، حيث إن القيادة السياسية أعلنت في وقت سابق عن خطة مصر الطموحة للتحول التكنولوجي وهذا ما قامت به كافة المؤسسات الحكومية، وأبرزها القطاع المصرفي والذي استطاع في فترة وجيزة، وتفعيل الخدمات الإلكترونية والموبيل بانكينج والرقمنة وغيرها من الخدمات".وتابع: "سنسلط الضوء على منتجات الشباب التي يقدمها القطاع المصرفي وكيف تساهم في الحياه الخاصة بهم، حيث إن هناك مبادارت تم تفعيلها من قبل البنك المركزي المصري أبرزها،اتاحة فتح حسابات للشباب من سن 16 سنة دون الحاجة لضامن وغيرها من الخدمات.التي تساهم بدعم الشباب".ولفت إلى أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة دكتور أشرف صبحي شريك أساسي بالمؤتمر وقد تحمس للفكرة وقام بتوفير القرية الاولمبية بالمعادي، والتي سيقام عليه المؤتمر والتي تتمتع بمساحة كبيرة للسماح للحاضرين بالتباعد الاجتماعي للحفاظ عليهم من كوفيد 19.ويلقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر وتكريم رؤساء مجلس إدارة البنًوك المشاركه في المؤتمر لدورهم في الشمول المالي بالقطاع المصرفي، وسيتم عقد ندوات بمشاركة 12 خبيرا مصرفيا للتحدث عن التحول الرقمي وغيرها من الملفات المهمة، كما سيكون هناك أجنحة متوفرة للبنوك لعرض المنتجاب وديجتل بانكيج.ونوه بأنه سيتم على هامش المؤتمر تكريم بعض الجهات والشباب من القطاع المصرفي وعقد العديد من الجلسات لعرض بعض مشاريع الشباب المشارك، وأن المشروع المتميز سيتم تكريمه بجائزة مالية من أحدي البنوك المشاركة لدعم الشباب على الابتكار والإنتاج.