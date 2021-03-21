الداخلية تطلق أغنية «أم الشهيد» احتفالًا بعيد الأم

أطلقت وزارة الداخلية أغنية جديدة احتفالا بعيد الأم تحت عنوان "أم الشهيد"، وجرى التجهيز للأغنية في قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، غناء المطرب عبدالعزيز الشايجي، كلمات أحمد غريب، وألحان شريف حمدان.واعتمد تصوير الأغنية على مقاطع مصورة جمعت أمهات الشهداء أثناء تكريم وزارة الداخلية في مناسبات مختلفة، كما جرى عرض صور للشهداء، وتم بث الأغنية على موقع «يوتيوب» والقنوات الفضائية.