إيبارشية منفلوط تطلق الفيلم التسجيلي «ينبوع مختوم»

تستعد إيبارشية منفلوط بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحت رعاية الأنبا ثاوفيلس، لإطلاق فيلم "ينبوع مختوم" عن حياة الأسقف الراحل الانبا أنطونيوس.الفيلم من إنتاج فريق العائلة المقدسة المسرحي بمنفلوط، ويروي حياة وخدمة الأنبا أنطونيوس أسقف منفلوط السابق.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.