«الارستقراطية» و«الحماة».. أبرز أمهات السينما المصرية

"فردوس محمد"

"أمينة رزق"

"كريمة مختار"

" زوزو ماضي "

" عزيزة حلمي"

قدمت السينما المصرية باقة من أجمل الفنانات اللاتي جسدن شخصية الأم في عدد كبير من الأفلام، وتنوعت تلك الأدوار ما بين الأم الأرستقراطية، والأم المغلوبة على أمرها، أو الأم التي تسعى لحماية ابنتها فتتحول إلى حماة قاسية.واحتفالا بعيد الأم، تقدم الدستور أبرز الفنانات اللاتي برعن في تقديم دور الأم في السينما.الراحلة فردوس محمد التي رحلت عن دنيانا عام 1961 وهي تعتبر أم السينما المصرية والعربية، وأشهر من جسدت دور الأم، وكانت أشهر الأعمال التي قدمتها هو دور الأم الضريرة الذي جسدته في فيلم "حكاية حب" مع عبدالحليم حافظ، و"سيدة القصر"، و"هذا هو الحب" و"عفريت إسماعيل يس".جسدت دور الأم بامتياز ومن أشهر أفلامها "ليلى في الظلام، غضب الوالدين، مصطفى كامل، التلميذة، صوت من الماضي، دعاء الكروان، بداية ونهاية".تعد كريمة مُختار من أكثر الفنانات تألقًا فى تقديم دور الأم على الشاشتين، مثل دورها في "ماما نونة" في مسلسل يتربي في عزو مع الفنان القدير يحيى الفخراني.ومن أبرز أعمالها ثمن الحرية"، "المستحيل"، "نحن لا نزرع الشوك"، "ومضى قطار العمر"، "الحفيد"، و"أمير حبي أنا" "بالوالدين إحسانا"، "رجل فقد عقله"، "الشيطان يعظ" "إعدام طالب ثانوي"، الليلة الموعودة، و"يارب ولد"، و"سعد اليتيم".برعت الفنانة زوزو ماضى فى أداء دور الأم الأرستقراطية القاسية ومن أشهر أفلامها، "نادية"، "شيء في صدري"، "يحيا الحب"، "الأبرياء"، "غرام وانتقام"، "مدينة الغجر"، "قتلت ولدي"، الفنان العظيم، "بنات الريف"، "مجد ودموع".برعت في تجسيد دور "الحماة الطيبة" جاء إتقانها لدور الأم رغم رحيل ابنها في سن مبكرة ولها الكثير من الأعمال المميزة أبرزها "اليتيمين" و"دموع في عيون وقحه" و"ظلموني الناس" و"الوسادة الخالية".