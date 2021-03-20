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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل 185 وفاة و35 ألف إصابة جديدة بكورونا

السبت 20/مارس/2021 - 11:24 م
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
عبير سليم
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أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم، تسجيل 185 وفاة و35327 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 92167، والإصابات إلى 4252022 حالة.

ووفقا لما أوردته "رويترز"، فأنه بدأ قرابة ثلث الفرنسيين، اليوم، عزلا عاما يستمر شهرا وسط شعور الكثيرين بالتعب والارتباك بسبب القيود الأخيرة الرامية إلى احتواء فيروس كورونا.

وأعلنت الحكومة الإجراءات الجديدة يوم الخميس الماضي بعد قفزة في حالات العدوى في باريس وأجزاء من شمال فرنسا.

والقيود الجديدة أقل صرامة من قيود العزل العام في ربيع 2020 وفي نوفمبر من العام ذاته، ما أثار مخاوف من ألا تكون فعالة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أعلن يوم الخميس فرض إغلاق جديد لمدة شهر في العاصمة باريس ومناطق أخرى من البلاد بعد تعثر حملة التطعيم وانتشار سلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا.

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