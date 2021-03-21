أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-3-2021

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أسعار البيض اليوم الأحد

بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم، بين ٣٣ إلى ٣٤ جنيهات، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيهًا، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين ٣١ إلى ٣٢ جنيهًا.