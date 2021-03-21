أسعار الدواجن اليوم الأحد 21-3-2021
الأحد 21/مارس/2021 - 04:18 ص
حسين العمدةطباعة
يبحث المواطنين على مؤشر البحث جوجل عن أسعار الدواجن، اليوم الأحد ٢١-٣-٢٠٢١، ونستعرض لكم خلال التقرير أخر تطورات أسعار الدواجن في السوق المصري، بكافة أنواعها المختلفة، والتي تضم "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والرومي وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض سواء البلدي أو الأبيض أو الأحمر".
وتقدم 《الدستور》تقرير يومي عن كافة اسعار الدواجن، وفقًا لأخر التحديثات بحسب السوق المصرى، وتعد أسعار الدواجن من أهم مؤشرات البحث على جوجل، والذي يبحث عنها القارىء المصرى بشكل يومي.
لديكم خلال التقرير التالي أهم المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدواجن، اليوم الأحد، كما هو موضح بالأتى:
بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم، بين ٢٤ إلى ٢٥ جنيه مصري، وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيه مصري، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم، بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيه مصرى، وسعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء سجل بين ٢٠ إلى ٢١ جنيه مصرى.
وتقدم 《الدستور》تقرير يومي عن كافة اسعار الدواجن، وفقًا لأخر التحديثات بحسب السوق المصرى، وتعد أسعار الدواجن من أهم مؤشرات البحث على جوجل، والذي يبحث عنها القارىء المصرى بشكل يومي.
أسعار الدواجن اليوم الأحد ٢١-٣-٢٠٢١
لديكم خلال التقرير التالي أهم المعلومات والتفاصيل عن أسعار الدواجن، اليوم الأحد، كما هو موضح بالأتى:
أسعار الفراخ اليوم الأحد
بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم، بين ٢٤ إلى ٢٥ جنيه مصري، وسجل سعر كيلو الفراخ الساسو بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيه مصري، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم، بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيه مصرى، وسعر كيلو أمهات الفراخ البيضاء سجل بين ٢٠ إلى ٢١ جنيه مصرى.
أسعار الكتاكيت اليوم الأحدسجل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٧.٧٥ إلى ٨ جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه، وسجل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه.
أسعار الرومي اليوم الأحدبلغ سعر كتكوت الرومي الأسمر الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ١٦.٥٠ إلى ١٧ جنيهًا، وسجل سعر كتكوت الرومي البوم الذي يبلغ من العمر شهر واحد فقط بين ١٦ إلى ١٦.٥٠ جنيه، ووصل سعر كتكوت الرومي البرونزي، الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين ١٦.٥٠ إلى ١٧ جنيهات، وسجل سعر كتكوت الرومي البرونزي ٥٠٠ جرام، الذي يبلغ من العمر ٤٥ يوم، بين ٤٤ ألى ٤٤.٥٠ جنيه.
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