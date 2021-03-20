إصابة الشاعر أمير طعيمة بكورونا

أعلن الشاعر الغنائي أمير طعيمة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، وذلك من خلال حسابه الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.وكتب طعيمة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إيجابي كورونا.. ربنا يحفظكم ويحفظ كل حبايبكم من كل شر.. دعواتكم وخدوا بالكم اليومين دول".