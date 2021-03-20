اعتقال الرئيس التنفيذى السابق لـ«سوناطراك الجزائرية»

أفادت تقارير إخبارية: بأن الرئيس التنفيذي السابق لشركة الطاقة "سوناطراك" المملوكة للحكومة الجزائرية، عبدالمؤمن ولد قدور، جرى اعتقاله اليوم السبت، بمطار أبوظبي الدولي.وذكرت صحيفة "الخير" الجزائرية في موقعها الإلكتروني نقلًا عن أنباء غير مؤكدة، أن اعتقال ولد قدور الذي يوجد أمر دولي بالقبض عليه، جرى صباح اليوم السبت عندما كان قادمًا من العاصمة الفرنسية باريس.ويتابع القضاء الجزائري، ولد قدور بتهم فساد في قضية شراء مصفاة "أوجيستا" بإيطاليا عام 2018.وكان رئيس الوزراء الجزائري عبدالعزيز جراد، قد كشف في 24 فبراير الماضي، عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتهم الرئيسي في قضية مصفاة "أوجيستا"، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.وعين ولد قدور (69 عامًا) رئيسًا تنفيذيًا لشركة سوناطراك في مارس 2017، وأقيل في 23 أبريل 2019 في زخم الحراك الشعبي الذي أرغم رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة من منصبه مطلع نفس الشهر.