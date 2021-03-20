رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس «نقل النواب» يتفقد محور التعمير بالإسكندرية

السبت 20/مارس/2021 - 06:16 م
علاء عابد
علاء عابد
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
تفقد وفد برلماني، برئاسة علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، السبت، محور التعمير بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن محافظات الجمهورية بشكل عام، شهدت مؤخرا تنفيذ العديد من مشروعات المحاور المرورية التى من شأنها أن تساهم فى حل الأزمة المرورية والتكدس المرورى.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن منظومة النقل البحر تشهد اهتمام أيضا خلال السنوات الأخيرة، وذلك لتقديم الاستفادة منها، والمساهمة في زيادة الناتج القومي وجعل مصر مركزًا عالميًا كبيرًا للتجارة.

وقال رئيس لجنه النقل والمواصلات إن محافظة الإسكندرية لها نصيب كبير فى عدد المشروعات القومية فى قطاع النقل، لمحور التعمير يعمل على حل الكثافات المرورية، ويأتى فى إطار خلق شبكة طرق قوية على أطراف المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجه بأن يتم تطوير محور التعمير وفقًا لأعلى المعايير وبأكبر سعة ممكنة للحارات المرورية، نظرًا لأنه يمثل همزة وصل أساسية بين الإسكندرية والساحل الشمالي.

يشارك فى الزيارة النائب وحيد قرقر، النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد السيد، أمين سر اللجنه، والنائب خالد عبد المولي، والنائب حازم عويان، والنائب محمد الكيال، نادر الخبيري، وحسام عاشور، وأحمد سعد نويصر، والنائب مصطفي محمود مصطفي.

كان فى استقبالهم عدد من نواب محافظة الإسكندرية وهم خالد شلبى، محمود قاسم، محمد جبريل، أبو العباس التركى، سامح السايح، أحمد مهنا، رزق راغب، وحسين رجب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

نص أقوال المتستر على «متحرش المعادي»: «قالي إنه متخانق مع مراته»

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات


الصور

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

image description

ضبط سائق بحوزته 9 طرب حشيش في أسيوط

image description

أسيوط تواصل أعمال النظافة والتشجير بمختلف المراكز والأحياء

image description

«صحة أسيوط»: بدء التطعيم بالجرعة الثانية ضد مرض شلل الأطفال

الأكثر قراءة

وزير الطاقة السوداني: توليد الكهرباء يواجه مشكلة بسبب سد النهضة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأي العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«ألقاها عبدالوهاب في الزبالة».. حكاية أول أغنية لمحمد رشدي

«أنا من أبناء ثورة يوليو».. كواليس علاقة زبيدة ثروت برؤساء مصر

«بدأت بخلافات».. حكاية زواج محمود مرسي وسميحة أيوب

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

حامد الناظر: يجب إزالة السقف الذي يحد من تطلعات المرأة العربية

عباس بيضون: لبنان فقد أسباب وجوده.. والنشر في مصر يختلف عن أي بلد عربي آخر

لغاتٌ أخرى

جغرافيا