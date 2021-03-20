رئيس «نقل النواب» يتفقد محور التعمير بالإسكندرية

تفقد وفد برلماني، برئاسة علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، السبت، محور التعمير بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن محافظات الجمهورية بشكل عام، شهدت مؤخرا تنفيذ العديد من مشروعات المحاور المرورية التى من شأنها أن تساهم فى حل الأزمة المرورية والتكدس المرورى.وأشار رئيس اللجنة إلى أن منظومة النقل البحر تشهد اهتمام أيضا خلال السنوات الأخيرة، وذلك لتقديم الاستفادة منها، والمساهمة في زيادة الناتج القومي وجعل مصر مركزًا عالميًا كبيرًا للتجارة.وقال رئيس لجنه النقل والمواصلات إن محافظة الإسكندرية لها نصيب كبير فى عدد المشروعات القومية فى قطاع النقل، لمحور التعمير يعمل على حل الكثافات المرورية، ويأتى فى إطار خلق شبكة طرق قوية على أطراف المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وجه بأن يتم تطوير محور التعمير وفقًا لأعلى المعايير وبأكبر سعة ممكنة للحارات المرورية، نظرًا لأنه يمثل همزة وصل أساسية بين الإسكندرية والساحل الشمالي.يشارك فى الزيارة النائب وحيد قرقر، النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، النائب محمد السيد، أمين سر اللجنه، والنائب خالد عبد المولي، والنائب حازم عويان، والنائب محمد الكيال، نادر الخبيري، وحسام عاشور، وأحمد سعد نويصر، والنائب مصطفي محمود مصطفي.كان فى استقبالهم عدد من نواب محافظة الإسكندرية وهم خالد شلبى، محمود قاسم، محمد جبريل، أبو العباس التركى، سامح السايح، أحمد مهنا، رزق راغب، وحسين رجب.