200 ألف جنيه غرامة استغلال المسنين إعلاميًا

أقرّت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب مجموعة من العقوبات الرادعة؛ لحماية المسنين من أي انتهاكات قد يتعرضون لها، سواء من جانب أقرابهم أوالأشخاص الغرباء، وذلك في قانون "حقوق المسنين"، المرتقب عرضه على الجلسة العامة للمجلس خلال إجتماعاتها المقبلة.وفي إطار أحكام القانون، شدد البرلمان على حماية المسنين من استغلالهم إعلاميًا أو عرض أو نشر أي مواد تسئ إليهم، إذ قضى بفرض غرامة تتراوح بين 10 آلاف إلى 200 ألف جنيه، على كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي بيانات أو معلومات أو صور أو رسوم أو أفلام لأعمال من شأنها الإساءة للمسن، أو التعرض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ لهم.